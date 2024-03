Botte e spintoni in una casa famiglia situata nella zona nord della provincia: tre operatori che lavorano nella struttura sono stati iscritti sul registro degli indagati per il reato di maltrattamenti. Nei giorni scorsi, presso il tribunale di Frosinone, si è tenuto un incidente probatorio. La presunta vittima delle percosse, che all'epoca dei fatti era minorenne, ha confermato quanto già sostenuto al momento della denuncia. Vale a dire che gli operatori, tra loro anche una donna, in tempi diversi lo avrebbero malmenato. Il giovane avrebbe riferito di essere stato picchiato mentre si trovava sotto la doccia o in luoghi distanti dalla struttura. Sembra che lontano da sguardi indiscreti i dipendenti della casa famiglia si "divertivano" a fargli del male. Spesso ad esempio lo prendevano per le braccia storcendogli i polsi.