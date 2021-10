Procedure per carta identità: attivo lo sportello d’aiuto Auser-Comune di Rieti

Giovedì 21 Ottobre 2021, 12:37

RIETI - E’ attivo presso il Comune di Rieti il nuovo servizio di cortesia per prenotare l’appuntamento per affiancare i cittadini anziani o comunque in difficoltà nella prenotazione del rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

Il servizio è stato attivato dal Comune di Rieti grazie alla convenzione sottoscritta dall’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba con Auser Rieti che metterà a disposizione 4 ragazzi impegnati nel Servizio Civile.

Per chiunque avesse bisogno di assistenza, è possibile rivolgersi al personale AUSER in servizio presso il Comune di Rieti (piano terra di fronte Ufficio Anagrafe) nei seguenti giorni e orari:

Lunedì dalle 9 alle 12

Mercoledì dalle 9 alle 12

Giovedì dalle 9 alle 12

Oppure è possibile chiamare, negli stessi orari, il numero 0746287453

«Il progetto denominato ‘Sostegno tra generazioni’ – spiega l’assessore Giovanna Palomba - grazie alle competenze informatiche dei ragazzi del servizio civile, permetterà di supportare ed accompagnare cittadini anziani e persone in difficoltà nell’espletamento delle operazioni, in particolare quelle legate all’accesso all’Agenda Cie del Ministero».