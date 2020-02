© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una edizione record quella andata in archivio a Poggio Mirteto con il 158esimo Carnevalone Poggiano che ha visto una straordinaria partecipazione di maschere, gruppi, carri allegorici, sfilare per le vie del paese tra migliaia di persone. La Pro Loco, col suo neopresidente Federico Iaboni e tutti i collaboratori si godono il successo per la bella giornata di festa nella quale l’organizzazione ha funzionato perfettamente e la kermesse si è conclusa come meglio non poteva.Carnevalone si sa, oltre la festa è anche concorso per chi sfila e partecipa. Ed ecco la classifica completa:I CarriTra i carri allegorici primo posto per il carro di Talocci (nella foto) con La modernità di Dante. Piazza d’onore a Mare Pulito, sul podio in terza posizione Angeli e Demoni. Dal quarto posto in poi nell’ordine Mucca Assassina, Il mar dei Caraibi, Astemix e Obesix, Joker e Arley Quin, La casa di Papel.I GruppiTra i gruppi fino a 60 elementi vince Mamma che soldatino di Poggio Mirteto, al secondo posto I mestieri di oggi e terzo La Nobiltà in Sabina.Gruppi fino a 30 elementi primo posto per Master Chef Italia, poi Le signore del ballo, Natura in festa e Amici pazzi.Gruppi fino a 15 elementi vince il Mago di Pogoz davanti al Regno del ghiaccio e al Comune di Pallarotta.Maschere singole o coppieVittoria per Spider, poi Chi lo ha visto ? ed infine Adam e MorticiaMacchine addobbatePrimo premio per La corsa più pazza del mondo davanti Bay BocceInfine un riconoscimento speciale come Premio alla carriera è stato assegnato per i suoi 20 anni da speaker ufficiale della kermesse mirtense, al presentatore Massimiliano Salustri.