Martedì 8 Agosto 2023, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 14:47

RIETI - Carcere di Rieti due detenuti nordafricani danno fuoco ai materassi in cella per futili motivi, creando momenti di difficoltà e costringendo gli agenti a doversi medicare presso pronto soccorso.

Da notizia la segreteria regionale Uspp Lazio l’ennesimo atto di violenza presso la casa circondariale, dopo i recenti fatti sempre a Rieti dove ci sono stati atti di violenza nei confronti di agenti da parte di altri detenuti.

E consuetudine che i detenuti provocano azioni violente, anche per la volontà di farsi trasferire per motivi di ordine e sicurezza che attua l’amministrazione in tali casi; infatti, i due già avevano avuto lo stesso provvedimento nel passato.

La situazione del sovraffollamento, problemi economici degli stessi, porta ad avere reazioni di tale tipo anche probabilmente in debito con altri detenuti, che in attesa di essere trasferiti pone la necessità di collocamento in isolamento per evitare problemi con gli stessi.