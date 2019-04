Ultimo aggiornamento: 22:27

RIETI - Ha imboccato un sentiero in montagna nel territorio del Comune di Borgorose e poi di lui si sono perse le tracce. Disavventura con lieto fine nel Cicolano per un anziano del posto di 92 anni uscito di casa al mattino presto per raccogliere della legna. L'uomo nella mattinata si è inoltrato lungo un sentiero in una località compresa tra Poggio Valle e Nesce.In tarda mattinata non vedendolo rincasare i familiari hanno lanciato l'allarme in quanto secondo alcuni testimoni era stato visto fare ritorno verso le 12. Sulle sue tracce volontari, carabinieri e vigili del fuoco che hanno battuto l'area per ore in cerca dell'anziano. Il 92enne pur conoscendo il territorio ha perso temporaneamente l'orientamento.SoloSolo Solo nella tarda serata è stato individuato in montagna e riaccompagnato a casa. Per lui nessuna conseguenza: al momento del ritrovamento è apparso tranquillo e in buone condizioni fisiche.