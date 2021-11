Rieti, carabinieri: il tenente colonnell Mariano Celi parte in missione per l'Iraq

RIETI - Il Tenente Colonnello Mariano Celi, Capo Ufficio del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, è partito alla volta di Baghdad (Iraq), ove opererà nell’ambito di una missione targata Nato con mandato annuale per la sicurezza di quel paese.

L’Ufficiale vanta una solida esperienza in campo internazionale avendo già partecipato a numerose analoghe missioni nel 2013 in Libano, nel 2017 in Palestina e 2019 in Afghanistan.

Il Tenente Colonnello Mariano Celi nei decorsi giorni ha salutato il Generale Antonio de Vita Comandante della Legione Carabinieri Lazio, il Prefetto, il Questore ed ha ricevuto gli auguri dal Comandante Provinciale, dagli altri Ufficiali e dai diretti collaboratori.

L’Ufficiale, che per l’incarico di Comandante Interinale del Comando Provinciale sarà sostituito dal Tenente Colonnello Matteo Branchinelli Comandante del Reparto Operativo, ha dichiarato che parte per l’Iraq con l’intento di fornire il proprio contributo ad una terra flagellata dai conflitti, non ancora completamente pacificata e quindi da ricostruire.