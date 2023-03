Rieti, sequestrati dai carabinieri forestali un bosco e 400 quintali di legna tagliata illecitamente

RIETI - I militari della Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, nel corso della normale attività d’istituto, in località Reopasto del Comune di Contigliano, hanno provveduto a sequestrare in via cautelare un’area boscata di circa 6.000 mq e 400 quintali di legna illecitamente tagliata all’interno di un bosco ceduo con prevalenza di essenze quercine di circa trent’anni.

A conclusione della verifica compiuta su un’utilizzazione boschiva, i Carabinieri Forestale di Contigliano hanno accertato l’esecuzione del taglio avvenuto oltre il confine del soprassuolo oggetto di autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Per tale ragione, oltre al sequestro amministrativo, è stata comminata al proprietario della ditta boschiva una sanzione di oltre 1.700 euro.

La situazione congiunturale in ordine all’attuale crisi energetica, diretta conseguenza del conflitto in Ucraina, ha inevitabilmente riverberato i suoi effetti anche sui combustibili di origine vegetale (legna e pellet), per i quali si registra una difficoltà di approvvigionamento ed elevati costi sul mercato, riattribuendo così al bosco una funzione economica di rilievo. Inevitabile dunque l’attenzione posta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti sull’argomento, con un aumento dei controlli sulla filiera delle utilizzazioni forestali ed in particolare sul commercio del legno e dei prodotti da esso derivati.