Tre nuovi comandanti nei nuclei carabinieri forestale di Rieti, Borgorose e Posta

RIETI - I Marescialli Ordinari Aurora Caldelli e Adriano Fantozzi e il neo Maresciallo Mirko Fasciolo sono i nuovi Comandanti dei Nuclei Carabinieri Forestale di Rieti, Borgorose e Posta.

Il Maresciallo Aurora Caldelli, classe ’86, originario di Siena e arruolato nel 2014 come Allievo Vice Ispettore, ha frequentato la Scuola Forestale di Cittaducale, per poi essere destinato in qualità di Comandante alla Stazione Forestale di Arquata del Tronto (AP) e successivamente al Posto Fisso Carabinieri Forestale di Monte San Giovanni in Sabina. Vanta nel proprio curriculum un Encomio Solenne, riconosciuto in occasione del terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016 e le qualifiche di “Osservatore Meteomont” e “Repertatore incendi boschivi”.

Il Maresciallo Adriano Fantozzi è invece nato nel 1995, a Priverno (LT). Dopo aver vinto il concorso per Allievi Marescialli Carabinieri nel 2015 e frequentato il previsto Corso di formazione, predilige la specialità forestale e viene assegnato al comando della Stazione Carabinieri Parco di Cava di Melis (CS), periodo nel quale frequenta i corsi di “Elementi di geomatica e GIS”, “Attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali” e di “Repertatore incendi boschivi”, acquisendone la qualifica.

Il Maresciallo Mirko Fasciolo, 49 anni, reatino, si è arruolato nel 2000 come Agente del Corpo Forestale dello Stato, per essere destinato dapprima al Centro Operativo Aeromobile di Rieti e successivamente alla Stazione Forestale di Rocca Sinibalda (RI).

Successivamente, grazie alle sue spiccate capacità e qualità investigative, ha svolto servizio per più di dieci anni presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti, ottenendo un elogio ed un encomio semplice per l’impegno profuso in due distinte e complesse indagini.

Ai Marescialli Caldelli, Fantozzi e Fasciolo sono stati espressi i migliori auguri di buon inizio nel nuovo incarico, da parte del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, Tenente Colonnello Irene Davì.