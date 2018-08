RIETI - Droga per Ferragosto. I carabinieri denunciano un cittadino macedone e gli sequestrano 1.200 euro frutto dell’attività di spaccio. Segnalato quale assuntore anche un giovane reatino.



Nella tarda serata di ieri, 13 agosto, i militari della stazione carabinieri di Rivodutri, al termine di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Rieti, F.I., cittadino macedone residente a Rivodutri da vari anni.



Già da tempo, i militari della stazione avevano acquisito importanti elementi informativi che facevano ipotizzare come lo straniero fosse dedito ad una fiorente attività di spaccio al dettaglio di cocaina e pertanto, nella sera di ieri ipotizzando che in corrispondenza del Ferragosto il flusso di clienti potesse aumentare, decidevano di dar vita ad uno specifico servizio. I carabinieri della stazione si appostavano quindi in Rivodutri, nelle vicinanze dell’abitazione del macedone e, dopo pochi minuti, notavano un giovane reatino poco piu’ che ventenne uscire da casa dello straniero e salire velocemente a bordo della propria auto. Il comportamento guardingo del ragazzo insospettiva i militari che decidevano quindi di eseguire nei suoi confronti una perquisizione personale e veicolare, al termine della quale veniva trovato in possesso di un birillo del peso di gr. 0,55 di cocaina. La perquisizione veniva quindi immediatamente estesa all’abitazione di F.I. e consentiva di rinvenire la somma in contanti di 1.200 euro, tutte in banconote di piccolo taglio, frutto della precedente attività di spaccio .



La sostanza stupefacente e la somma di denaro venivano quindi sequestrati, in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di Rieti, F.I. veniva deferito in stato di libertà perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 dpr 309/90, mentre l’acquirente veniva segnalato alla prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti ex art 75 dpr 309/90.





