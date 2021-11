Rieti, comando dei carabinieri illuminato di arancione nella Giornata contro la violenza sulle donne / Il video

RIETI - Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ha elaborato due video e due foto spot al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema e vincere l’omertà delle vittime ancora troppo diffusa.

APPROFONDIMENTI VIDEO Carabinieri Rieti

Il Comando Provinciale di Rieti, per aderire alla campagna promozionale, oltre a diffondere i contributi realizzati, ha illuminato la caserma sede del Comando Provinciale di luce arancione, colore scelto per manifestare solidarietà alle donne vittime di violenza.

E’ importante denunciare ma risultata altrettanto efficace la tempestività dell’intervento da parte delle pattuglie. Molti infatti i casi nei quali sono state scongiurate gravi conseguenze per la velocità con la quale, soprattutto nelle periferie, i militari dell’Arma, a seguito di richiesta d’intervento hanno interrotto le violenze in atto nei confronti di donne e bambini in contesti domestici prima di ulteriori estreme conseguenze. Anche in questo settore è risultata quindi determinante la prossimità e la capillarità dell’Arma. La prima ha consentito di intercettare per tempo situazioni borderline, risolte con intervento di operatori del settore ovvero dei servizi sociali, la seconda ha consentito il tempestivo intervento a scongiurare gravi danni all’incolumità delle persone. Fondamentale è risultata anche la stretta collaborazione, ormai consolidata, tra l’Arma dei Carabinieri e gli enti territoriali preposti sul territorio.