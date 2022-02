RIETI - Collaboratore domestico denunciato dai carabinieri per ricettazione dei gioielli della persona anziana che assisteva.

I carabinieri della stazione di Rieti hanno denunciato per icettazione un cinquantenne del luogo. L'uomo avrebbe portato a un "compro oro" gioielli, per il valore di 1800 euro, appartenenti a una persona anziana presso cui era collaboratore domestico. E' stata la figlia ad accorgersi di quanto mancasse, per gioielli dal valore soprattutto affettivo.