Rieti, selezione degli ufficiali della riserva selezionata dell’Arma dei carabinieri: domande fino al 18 settembre

RIETI - Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento degli Ufficiali della Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri.

Un ruolo, questo, che nasce per soddisfare esigenze operative, addestrative e logistiche, e per disporre di un bacino di personale, uomini e donne, in possesso di particolari professionalità d’interesse per l’Arma.

Per alimentare la Riserva Selezionata, tali competenze potranno essere reperite tra gli Ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri in congedo e tra i professionisti provenienti dalla vita civile in possesso dei seguenti requisiti: oltre alla cittadinanza italiana e alle qualità morali e di condotta, essere in possesso di di laurea magistrale o titolo universitario e, ove previsto dalle norme vigenti, della relativa abilitazione all’esercizio della professione e/o iscrizione all’albo professionale, avere un’età minima di 25 anni ed esercitare la professione o possedere esperienza o conoscenza in relazione a materie d’interesse dell’Arma (compresi tirocini, esperimenti, project works).

Per quanto attiene ai professionisti provenienti dalla vita civile, l’iscrizione nella Riserva Selezionata è subordinata alla nomina a Ufficiale di complemento. L’iter prevede una prima valutazione del curriculum vitae et studiorum, sulla base delle esigenze d’impiego. Si procede, poi, ad un approfondito esame teso alla verifica delle competenze e capacità dei candidati ritenute utili ai fini istituzionali.

I candidati in possesso di profili d’interesse che avranno ottenuto l’idoneità sanitaria al servizio militare, all’esito del citato iter, saranno ammessi a frequentare un corso della durata non superiore a tre mesi, con lo scopo di fornire il necessario addestramento militare di base e la preparazione tecnico-professionale per l’espletamento delle funzioni di polizia. Il corso si conclude con la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, dopo il quale l’Ufficiale sarà pronto per essere impiegato, in relazione alla peculiare professionalità posseduta, per un periodo di tempo determinato, nelle varie articolazioni dell’Arma.

Un’esperienza unica, altamente formativa e stimolante, che consente di operare in diversi contesti geografici, acquisendo nuove conoscenze e sperimentando l’impagabile sensazione di sentirsi, ogni giorno, utili alla gente.

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online tramite il sito www.carabinieri.it entro il 18 settembre 2022.