L’Arma consegna onorificenza a carabiniere fuori servizio che arresta pregiudicato

RIETI - Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, Tenente Colonnello Pietro Ronci ed il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Capitano Carmelo Ceraolo, hanno consegnato all’Appuntato Scelto Francesco De Simone, addetto all’Aliquota Radiomobile, note di apprezzamento a firma del Comandante Interregionale Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio e plauso del Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” Generale di Divisione Antonio de Vita.

I due alti ufficiali hanno così voluto esprimere il loro apprezzamento al militare per la pregevole determinazione e lo spirito d’iniziativa dimostrati in occasione dell’intervento, eseguito a Toffia nel pomeriggio dello scorso 26 marzo, quando, libero dal servizio ed in abiti civili, ha individuato e arrestato un pregiudicato che aveva violato gli obblighi della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cui era sottoposto. All’Appuntato è giunta anche una lettera di formale apprezzamento del Comandante Provinciale di Rieti, Colonnello Bruno Bellini.