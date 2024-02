Arma nucleare della Russia nello spazio per distruggere i satelliti. «Enorme esplosione di energia, ecco come funzionerebbe»

La Russia potrebbe presto avere una nuova arma per la sua guerra stellare. La minaccia è delle scorse ore: Mosca starebbe sviluppando un'arma nucleare in grado di distruggere i satelliti attraverso un'enorme esplosione di energia. Le conseguenze? Riguarderebbero tutti, russi compresi. Dai satelliti commerciali e governativi che si trovano nello spazio dipendono una serie di attività che ormai sono quotidiane come parlare al telefono, navigare su internet, orientarsi con il navigatore. L'indiscrezione è della Cnn, che ha rivelato i dettagli dell'arma su cui sta lavorando la Russia e che ha preoccupato in primis gli Stati Uniti.