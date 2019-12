Ultimo aggiornamento: 14:48

RIETI - Gli appuntamenti per la notte di Capodanno e il primo gennaio a Rieti e nel Reatino.Ai tradizionali cenoni nei locali e nei ristoranti, tra ricchi menù e feste da ballo, spettacoli musicali e conto alla rovescia per brindare alla mezzanotte, si affianca il capodanno in piazza. Ala location è piazza Mazzini, con Mauro Belisario e i Pezzi da 90, insieme all’ospite speciale, il cantante Paolo Meneguzzi. La serata in musica avrà inizio alle 21.30 e proseguirà fino a dopo la mezzanotte. Per l’occasione, ordinanza del sindaco Antonio Cicchetti per «il divieto di introduzione e uso di spray urticanti, di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande nonché il divieto di utilizzo di petardi e materiale pirotecnico».C’è poi il, che ripropone per domani, primo gennaio, la tombolata del primo dell’anno.Il capodanno in piazza a, questa sera, promette spettacolo. In piazza VII Aprile, con struttura riscaldata, c’è la Mina e Battisti Tribute band, il dj set di Marco Porticelli, con la musica live dalle 22.30 fino ad arrivare al conto alla rovescia per salutare il nuovo anno tra sorprese gastronomiche, brindisi e divertimento. Domani, 1° gennaio, all’Auditorium di Santa Lucia, il Concerto di Capodanno della Mosaico Band.Il nuovo anno, a, si aprirà domani con il tradizionale Concerto di Capodanno: nella cittadina angioina, alle 18, il palco del Palazzo della Comunità ospiterà la Banda musicale Santa Cecilia di Cittaducale. Asi saluta il vecchio anno tra momenti liturgici e di devozione: questa mattina, la messa e la processione in onore di San Silvestro, patrono del paese. Tornando ai veglioni di capodanno, per aspettare l’arrivo del 2020, a, presso l’ex cinema, questa sera c’è il “2020 Happy New Year”, organizzato dalla Pro loco, con un ricco menù e musica per salutare l’arrivo della mezzanotte. In quasi tutte le parrocchie, poi, da, da, e in numerose altre chiese, questa sera per i fedeli, è in programma la messa con il Te Deum. Domani alle 17 a, ai piedi del Santuario Francescano, la rievocazione del primo presepe vivente. Repliche, con inizio sempre alle 17, domenica 5 e lunedì 6 gennaio.Per questa sera, Capodanno adcon Sandro Giacobbe. L'appuntamento è dopo il cenone presso la Sala Mensa del Polo del Gusto. La serata con Sandro Giacobbe è un dono dell'artista alla comunità amatriciana.