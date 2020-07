Rieti, inaugurato il parco a Cantalupo, serata con concerto live

RIETI - Taglio del nastro con inaugurazione, sabato scorso, di Parco "Vincenzo Camuccini" a Cantalupo in Sabina.

Dopo l’inaugurazione della nuova Sala Consigliare con l’esposizione di stampe, disegni e collezioni di farfalle e coleotteri, donate al Comune sempre dalla famiglia Camuccini, ci si è spostati ai “cancelloni” per l’inaugurazione della grande area verde che, dopo l’accordo tra il Comune e la famiglia Camuccini, proprietaria del Parco, è ora a disposizione della comunità.

Il sindaco

«Un obiettivo raggiunto - ha detto il sindaco Paolo Rinalduzzi - non è solo la realizzazione di un sogno, ma una scommessa che accettiamo di giocare tutti insieme. Negli anni, tutti abbiamo sperato che questo luogo straordinario potesse diventare il giardino della nostra comunità, per le sue caratteristiche uniche anche oltre i nostri confini, il punto di riferimento di un territorio intero che ha necessità di crescere ancora. Ora, dall'alba al tramonto sarà aperto al pubblico, chiunque lo potrà frequentare e ognuno lo dovrà rispettare, come spesso dimentichiamo di fare per le cose che non ci appartengono. È una preghiera, un messaggio per tutti quelli che possono fare qualcosa di utile, per le forze migliori, diamoci una mano».

Musiche di sottofondo, visite guidate e la declamazione de L’Infinito di Leopardi e del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi.

La serata

La serata di sabato si è conclusa in piazza Garibaldi con il concerto dei “Padre Trio” (nella foto). Fino alla mezzanotte il pubblico ha assistito all’iniziativa organizzata dal Comune di Cantalupo e dalla nuova Pro Loco, trasformando Piazza Garibaldi nel “Salotto della Sabina” in una ritrovata atmosfera quasi pre-covid.

