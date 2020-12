A Stimigliano posizionati i box "wc dog" per depositare i sacchetti con gli escrementi dei cani

RIETI - Una cittadina accogliente e rispettosa dei sui cittadini come anche degli animali. È con questo obiettivo che il comune di Stimigliano ha voluto installare, in tutto il territorio, dei box "wc dog".

Un'esigenza fondamentale per rispondere, da una parte ai proprietari di questi animali domestici che nelle aree utilizzate per lo sgambamento spesso non trovavano cestini dove depositare i sacchettini igienici, dall'altra a quanti hanno più volte sottolineato l'inciviltà di chi, non trovando cestini, lasciava a terra i sacchetti. Ora nessuna scusa sarà più accettata. Il "wc dog" è provvisto anche di distributore di sacchetti profumati per coloro che inavvertitamente se ne trovassero sprovvisti. Il distributore non esonererà i conduttori dall'avere con se il kit personale per la raccolta degli escrementi e sarà la Polizia Municipale e verificare in tal senso.

