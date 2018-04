di Daniela Melone

RIETI - A Campoloniano c’è da registrare il brutto gesto di qualche incivile, che ieri ha gettato in un cestino dell’immondizia un bel mazzo di fiori, deposto, il 25 aprile, nel parco intitolato al partigiano Angelo Gunnella, in via Cipriani. I fiori erano stati posti nell’anniversario della liberazione da qualcuno intenzionato ad onorare la memoria di Gunnella, “comandante partigiano” come recita la targa voluta dal Comune di Rieti. La cerimonia di intitolazione del parco si era tenuta il 25 aprile di due anni fa, alla presenza del sindaco Simone Petrangeli, del Vice Prefetto Vicario Paolo Giovanni Grieco, del consigliere regionale Daniele Mitolo e delle figlie del partigiano, tra i primi a “resistere” alle violenze nazifasciste. Petrangeli aveva sottolineato l’importanza della memoria della ricorrenza della Liberazione, da tramandare soprattutto alle nuove generazioni e la scelta non casuale dell’individuazione della via, adiacente a quella intitolata ad un'altra celebre donna della Resistenza, Elettra Pollastrini. I fiori comunque, notati da abitati del quartiere, sono stati prontamente recuperati e rimessi al proprio posto.

