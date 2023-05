Campionato europeo di mangiatori di peperoncino per la prima volta a Rieti, ecco tutti i partecipanti

RIETI - Si avvicina l’appuntamento con la dodicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2023, e con essa la finale del Campionato europeo della “League of Fire” che assegnerà il titolo di Campione europeo di mangiatore di peperoncino!

L’evento europeo, per la prima volta a Rieti, è in programma sabato 2 settembre in Piazza Mazzini e vedrà la sfida tra dieci mangiatori di peperoncino provenienti da vari Paesi: gli italiani Giancarlo Gasparatto, Vito Cassano e Carmelo Francavilla, la gallese Irena Legierski, la tedesca Edda Pantea, il ceco Daniel Vsetecka, la polacca Anna Rej, l’inglese Rick Saunders, la spagnola Guadalupe Hurtado e lo scozzese James Nixon.

I campioni più affermati e seguiti in Europa saranno nella Città Centro d’Italia per contendersi la “European Belt”, la Cintura europea, attualmente detenuta dall’italiano Giancarlo Gasparotto, alias Jack Pepper. L’evento vedrà anche il ritorno a Rieti di Arturo Rencricca, vincitore di 5 campionati italiani e primo Campione Europeo nel 2021 e di Shahina Zeenat Waseem “UK Chilli Queen”, già Campionessa mondiale, cui spetterà la conduzione della serata.

«Un evento che non soltanto aumenterà ancora di più l’attenzione degli appassionati di peperoncino sulla Fiera Mondiale dei Rieti ma permetterà di promuovere in tutta Europea il brand del nostro evento e le bellezze del territorio che ci ospita – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – La sfida europea della League of Fire arricchisce il palinsesto del nostro evento e invito tutti a seguirci perché sarà un’edizione ricca di appuntamenti tutti da vivere!».