Sabato 3 luglio camminata dal canile di Rieti a Fonte Colombo anche con gli amici a 4 zampe

RIETI – Reduci dal successo della camminata dal Santuario di Poggio Bustone a quello de La Foresta dello scorso 6 giugno, la Fondazione Amici del Cammino di Francesco e il suo neocostituito laboratorio di giovani organizzano, insieme all’associazione Adozioni del Cuore di Rieti, una passeggiata dal Canile Sanitario di Rieti al Santuario di Fonte Colombo, con successivo ritorno, sempre a piedi, al punto di partenza. L’appuntamento è per sabato 3 luglio, con ritrovo alle ore 8 al Canile Sanitario in via Cottanello, da cui partirà una camminata speciale che si potrà effettuare anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe e che si concluderà intorno alle ore 13.

Un'iniziativa da vivere in compagnia dei propri familiari, amici o cani per esaltare la bellezza del territorio reatino e del Cammino di Francesco, ma soprattutto per promuovere il grande lavoro del canile reatino e dell'associazione "Adozioni del cuore", nata da un forte amore per gli animali dei suoi membri, che ogni giorno si impegnano per far adottare i cagnolini ospiti nella struttura di via Cottanello. Per partecipare all’evento, è necessario copiare e incollare sulla barra di ricerca il seguente collegamento: docs.google.com/forms/d/1LFbvJUfRNSIBYQsWvslxrvwc_A34tgtyxVMA9ZS8-8c/edit, per poi compilare tutti i campi richiesti. Il link per la prenotazione è disponibile anche sulle bio del profilo Instagram camminodifrancesco e del canale Twitter @camminofra, oltre che sui post dedicati alla camminata sulla pagina Facebook “Fondazione Amici del Cammino di Francesco”. Nel caso in cui si avessero problemi con questa modalità di prenotazione, è possibile scrivere a camminodifrancescolab@gmail.com.

Si ricorda poi che è obbligatorio portare con sé la mascherina e compilare l’autocertificazione che ogni partecipante riceverà via mail dopo aver compilato il modulo online di adesione. È infine consigliabile l'utilizzo di scarpe sportive, la dotazione di acqua e una colazione al sacco.