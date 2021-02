RIETI - Prende sempre più forma la Via di Francesco. Sono state posizionate le prime tavolette indicative lungo il percorso con frasi ispirate al cammino. Le insegne sono state realizzate dalla Rete associativa della Via di Francesco e donate ai comuni dell'accordo per la sua valorizzazione . Saranno disseminate in ogni tratto del percorso laziale per accogliere e accompagnare i pellegrini. Un segnale caloroso di accoglienza da parte di un territorio sempre più devoto a San Francesco e grato ai camminatori che ne ripercorrono i passi da Assisi a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA