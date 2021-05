Primo Maggio sul Cammino di Francesco

RIETI - Cammina, conosci, custodisci: è la proposta che l'associazione Con Francesco nella Valle lancia ai reatini e alle reatine di buona volontà per richiamare l'attenzione (e le energie) di cittadini e amministrazioni locali sul Cammino di Francesco, una risorsa non solo spirituale ma anche sociale ed economica per il nostro territorio non abbastanza valorizzata. Si va a camminare insieme in amicizia, per conoscere i sentieri di casa nostra, e camminando si pulisce, per custodire quanto di bello ci è stato donato.

Stamattina tra la curiosità dei tanti in giro a piedi e in bici approfittando della festa del Primo Maggio, prima uscita di prova nel tratto Rieti-Fonte Colombo: il gruppo di volontari dell'associazione, a cui si sono unite anche persone incontrate lungo la strada, ha riempito decine di sacchi con rifiuti di ogni tipo, per poi arrivare a Fonte Colombo e godere dell'ospitalità dei frati. Da domenica 9 maggio le uscite saranno aperte a tutti coloro che vorranno unirsi: nei prossimi giorni sarà diffuso il calendario delle escursioni e le modalità di partecipazione.

