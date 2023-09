Valle del Salto, amichevole col Liberi Nantes, squadra romana composta da ragazzi rifugiati e richiedenti asilo

RIETI - In queste settimane che precedono l’inizio dei vari campionati, sono tante le amichevoli organizzate dalle squadre sabine per prepararsi al meglio. Questo fine settimana da segnalare c’è sicuramente quella che si giocherà domenica 24 settembre al De Amicis di Corvaro: alle 11 i ragazzi del Valle del Salto avranno modo di confrontarsi con il Liberi Nantes, squadra di calcio composta da ragazzi rifugiati e richiedenti asilo politico con sede a Roma (Pietralata). La società, che milita attualmente nel campionato di Seconda categoria, nasce nel 2007 e si sviluppa grazie all’entusiasmo dei centri d’accoglienza di Roma e provincia. Il Liberi Nantes nel corso degli anni ha raccolto diversi premi e riconoscimenti in ambito sportivo e non solo, fino a quando è riuscita finalmente ad iscriversi nel 2019 alla Lnd.

L’associazione sportiva del Liberi Nantes è senza scopo di lucro, indipendente, laica, apolitica ed interamente basata sul volontariato per la promozione e la diffusione del gioco e della pratica sportiva come strumenti fondamentali per la crescita umana e l’inclusione sociale.

Al termine dell’amichevole di domenica, a Corvaro ci sarà anche un terzo tempo a base di pizza, volto ancora una volta a valorizzare il lato aggregativo dello sport e del calcio. Il Liberi Nantes tornerà in Sabina durante l’anno in quanto inserita nel girone D di Seconda categoria insieme a Forano e Montopoli.