Terza: Gens Cantalupo infila il poker al 4Strade del Sacro Cuore e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Terza vittoria in altrettante gare per il Gens Cantalupo che batte in casa 4 Strade per 4 a 0 e difende così la testa della classifica del campionato provinciale di Terza categoria. 4 Strade resta invece ad un punto.

La cronaca

Partenza veemente da parte dei padroni di casa che nei primi minuti si rendono pericolosi in più occasioni: al 4’ Borgucci mette a centro area facendo sponda per Mattei che impatta di testa colpendo in pieno la traversa. Passano tre minuti e Murati lascia partire un sinistro su punizione che prende il palo alla destra di Mezzetti. Al 12’ ancora su punizione pericoloso Cantalupo con Borgucci che impegna il portiere ospite e lo costringe alla deviazione in angolo. Il gol è nell’aria e arriva al 16’ con Giuliani, il più lesto a ribadire in rete un cross deviato dalla destra dopo un’ottima incursione di Mattei. Al 18’ Murati è costretto per un infortunio a lasciare il campo e il neo entrato Zappaterreno si rende subito pericoloso con un tiro da centro area che finisce fuori. Gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti di Angelini e arrivano alla conclusione in porta al 33’ con una punizione di Ciro Ciccarelli che finisce alta di un soffio. Ancora 4 Strade sul finire di primo tempo con Rosa che dal limite fa partire un destro che si spegne però sul fondo.

La ripresa

Nella ripresa Cantalupo torna ad essere il padrone del gioco. Al 50’ arriva il raddoppio con Cortella che, servito ottimamente da Zappaterreno, incrocia dal limite con il sinistro e non lascia scampo a Mezzetti. La squadra di Pastorelli è padrona del campo e resiste bene agli attacchi ospiti provando a ripartire in campo aperto. Al 75’ Zappaterreno ruba palla e si invola verso la porta avversaria trafiggendo il portiere ospite con un tiro a fil di palo. All’82’ Zappaterreno dalla sinistra rientra sul piede buono e da posizione defilata pennella sul secondo palo per la sua doppietta personale concludendo alla perfezione una bella azione in ripartenza dei padroni di casa.

Le dichiarazioni dei tecnici

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Ottima partita da parte dei miei ragazzi, stiamo prendendo consapevolezza dei nostri ,mezzi ed oggi era importante vincere per poi andare la settimana prossima a Borgorose col bottino pieno dopo tre giornate. In settimana contiamo di recuperare qualche infortunato, soprattutto in attacco, ma la rosa è ampia e siamo sicuri di poter far bene con chiunque si scenda in campo».

Giuliano Ciccarelli, allenatore Asdpol 4 Strade del Sacro Cuore: «Siamo venuti qui con pochi uomini a disposizione e con molte assenze importanti. Nonostante ciò devo dire che i ragazzi ci hanno provato mettendocela tutta e non posso che dirgli bravi malgrado il risultato. Faccio i miei complimenti a Cantalupo che ha vinto con merito giocando una buona gara».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo: Angelini, Mattei, Bonifazi D., Colafigli, Comodi (46’ Fabbrini), Evangelisti, Cortella (78’ Stazi),Scarinci (75’ Bonifazi M.), Giuliani (46’ Boccolucci), Murati (18’ Zappaterreno), Borgucci. A disp. Mercuri, Pitotti, Pazzaglia. All. Pastorelli

Asdpol 4 Strade del Sacro Cuore: Mezzetti, Pezzotti, Desideri, Camara, Astarita, Micheli (63’ Badji Abou), Ciccarelli C., Vecchi, Rosa (65’ Dionisi), Celli, Cavallari (81’ Ciccarelli F.). A disp. Ciccarelli G., Dionisi. All. Ciccarelli.

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Reti: 16’ Giuliani, 50’ Cortella, 75’ e 82’ Zappaterreno

Note. Ammoniti: Cortella, Scarinci (C ), Desideri, Astarita, Micheli (4 S); angoli 4-5, spettatori 150 circa