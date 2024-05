Il Frosinone di Bonifazi e Valeri in B. Amarezza tripla per Dionisi, che si consola col triplete della Nuova Rieti Calcio

RIETI - Con la retrocessione in B del Frosinone, la serie A (per ora) perde ufficialmente la rappresentanza reatina che aveva caratterizzato la stagione agonistica 2023/'24. Per Emanuele Valeri e Kevin Bonifazi, dunque, il mesto ritorno in serie B che, a sua volta, saluta l'attaccante della Ternana Federico Dionisi, anche lui costretto a vivere un epilogo di campionato triste, dopo il 3-0 con cui il Bari ha saputo sbancare il 'Liberati' nella gara di ritorno playout dopo l'1-1 dell'andata che lasciava ben sperare.

Chi, quella stessa serie A persa sul campo da Valeri e Bonifazi, potrebbe ancora ottenerla è il difensore della Cremonese Matteo Bianchetti che sabato scorso ha eliminato il Catanzaro nella semifinale playoff guadagnandosi la doppia sfida promozione col Venezia di Vanoli.

Restano in serie C, invece, i due centrocampisti della Triestina Christian D'Urso e Andrea Vallocchia, che dopo aver concluso la regular season al quarto posto ed essere riusciti a superare il primo turno playoff pareggiando 1-1 col Giana Erminio, si sono visti eliminare dal Benevento.

Delusiuone e... sorrisi

Entrando un po' nel merito dei vari reatini Pro, tripla delusione per Federico Dionisi che nella stessa stagione ha visto retrocedere non solo la Ternana - con cui aveva iniziato la sua avventura a gennaio - ma anche quell'Ascoli lasciato proprio nel mercato invernale per vestire la casacca rossoverde, nonché il Frosinone la città dove ancora oggi il bomber cantaliciano è apprezzato e stimato.

Ad addolcire l'annus horribilis di Dionisi, c'è sicuramente il rendimento del suo club dilettantistico Nuova Rieti Calcio che per il secondo anno consecutivo infila un bel tris di campionati vinti grazie all'Under 14 di Stefano Valentini, l'Under 16 di Stefano Lotto e l'Under 17 di Marco De Giorgi, ottenendo due promozioni nel Regionale e una nell'Elite.

Il mercato

Ora il mercato estivo che potrebbe ridisegnare il futuro dei reatini. Emanuele Valeri, sfumata la possibilità di approdare alla Lazio, potrebbe restare proprio a Frosinone insieme a Kevin Bonifazi rappresentando lo 'zoccolo duro' della retroguardia dei canarini in cadetteria. Per Federico Dionisi, invece, una volta smaltita l'amarezza post-retrocessione, sembra concreta una sua dipartita da Terni verso altri lidi: piace a diversi club di B e di C (l'Avellino in caso di promozione potrebbe tentare l'assalto), tra cui la Salernitana, dove nella seconda parte della stagione 2009/'10, sempre in B, realizzò 10 gol in 18 presenze prima di tornare a Livorno.

Christian D'Urso lascerà la Triestina per fine prestito e tornerà a Cosenza, mentre Andrea Vallocchia è legato agli alabardati con un contratto che scadrà il 30 giugno 2025 e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe restare a Trieste fino a scadenza.