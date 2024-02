Terza: spicca la sfida al vertice Spes Poggio Fidoni-Stimigliano. Poggio Mirteto in casa. Gare e arbitri

RIETI - Continua la lotta per le prime posizioni nell’avvincente campionato di Terza categoria. La capolista Città di Poggio Mirteto in campo domani per difendere il primato in classifica contro la Pro Marcellina. I mirtensi guarderanno con attenzione il risultato dello scontro diretto tra Spes Poggio Fidoni e Stimigliano, appaiate a quota 36 punti insieme a Poggio Mirteto ma con una partita in più rispetto alla squadra di mister Valentini. Altro scontro diretto di giornata quello tra Coresina e Sporting Mdc Lisciano. Il Real Monteleone Sabino proverà a far valere il fattore campo contro il Città di Mentana, mentre Toffia cerca punti in trasferta contro lo Sport Sabina. Domenica mattina bella sfida tra Poggio Catino e Montorio Romano. Nel pomeriggio si chiude il programma del diciassettesimo turno con la sfida tra Maglianese e Capradosso.

Programma gare e arbitri (XVII giornata)

Sabato 24 febbraio ore 15

Coresina – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Eugenio Campolongo di Roma 1

Spes Poggio Fidoni – Stimigliano

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Real Monteleone Sabino – Città di Mentana

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

ore 16

Sport Sabina – Toffia Sport

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

ore 18

Città di Poggio Mirteto – Pro Marcellina

Arbitro: Silvano Caprioli di Roma 1

Domenica 25 febbraio ore 11

Poggio Catino – Montorio Romano

ore 14.30

Maglianese – Capradosso

Arbitro: Federico Galassetti di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 36

Stimigliano 36

Spes Poggio Fidoni 36

Montorio Romano 34

Sporting Mdc Lisciano 33

Coresina 30

Pro Marcellina 20

Toffia Sport 19

Poggio Catino 18

Città di Mentana 15

Maglianese 14

Real Monteleone Sabino 8

Sport Sabina 4

Capradosso 4