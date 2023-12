Terza: testacoda Capradosso-Sporting Lisciano, sfide d'alta quota a Poggio Mirteto e Montorio. Gare e arbitri

RIETI - Decimo turno nel campionato provinciale di Terza categoria. La lotta per le prime posizioni è serrata e le squadre sono chiamate a chiudere bene l’anno solare. Si parte domani con la capolista Lisciano che scende in campo per il testa-coda in casa del Capradosso. Domenica le altre gare. Sfide ad alta quota Montorio Romano-Stimigliano e Città di Poggio Mirteto-Coresina. La Spes Poggio Fidoni cerca punti importanti sul campo della Maglianese. Poggio Catino ospita lo Sport Sabina, mentre Toffia fa visita al Città di Mentana per provare a riprendere quota. Il Real Monteleone vuole tornare a muovere la classifica sul campo del Marcellina.

Programma gare e arbitri (X giornata)

Sabato 16 dicembre ore 14.30

Capradosso – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Domenica 17 dicembre

Ore 11

Città di Mentana – Toffia

Arbitro: Alessio Lilla di Viterbo

Poggio Catino – Sport Sabina

Arbitro: Biagio Martich di Roma 1

Montorio Romano – Stimigliano

Arbitro: Alessandro Roca di Viterbo

Pro Marcellina – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

ore 14.30

Maglianese – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Dario De Angelis di Rieti

ore 15

Città di Poggio Mirteto-Coresina

arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Classifica

Sporting Lisciano 21

Città di Poggio Mirteto 20

Stimiglano 20

Montorio Romano 18

Spes Poggio Fidoni 17

Coresina 16

Poggio Catino 14

Toffia 12

Città di Mentana 11

Maglianese 10

Pro Marcellina 9

Real Monteleone 5

Sport Sabina 3

Capradosso 3