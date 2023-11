Terza: spicca la sfida Stimigliano-Sporting Mdc Lisciano, derby Poggio Mirteto-Poggio Catino. Gare e arbitri

RIETI - Alle porte il sesto turno del campionato provinciale di Terza categoria. Scontri al vertice e derby nel programma di questo fine settimana. Si parte domani alle 15 con la sfida tra la capolista Stimigliano e la terza in classifica Sporting Mdc Lisciano. Prova a muovere la classifica una Capradosso ancora a secco contro il Real Monteleone Sabino. Derby tra Toffia e Coresina al Valzecchi di Fara in Sabina. Domenica mattina trasferta a Mentana per la Spes Poggio Fidoni. Lo Sport Sabina cerca punti sul difficile campo di Montorio Romano. Scontro tutto romano tra Maglianese e Marcellina. Alle 15 si chiude con l’interessante derby del Valletonda tra Città di Poggio Mirteto e Poggio Catino.

Programma gare e arbitri (VI giornata)

Sabato 18 novembre ore 15

Stimigliano – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Capradosso – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Toffia Sport – Coresina

Arbitro: Valerio Marotta

Domenica 19 novembre

Ore 11

Città di Mentana – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Montorio Romano – Sport Sabina

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Pro Marcellina – Maglianese

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Ore 15

Città di Poggio Mirteto – Poggio Catino

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Classifica

Stimigliano 15

Montorio Romano 13

Sporting Lisciano 11

Città di Mentana 10

Città di Poggio Mirteto 7

Spes Poggio Fidoni 7

Poggio Catino 7

Toffia Sport 6

Coresina 6

Maglianese 6

Real Monteleone Sabino 4

Pro Marcellina 3

Sport Sabina 0

Capradosso 0

*Città di Poggio Mirteto con due gare in meno

Maglianese e Pro Marcellina con una gara in meno