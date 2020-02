PROGRAMMA III DI RITORNO

Sabato 8 ore 15.00

Ore 15.30

Domenica 9 ore 11.00

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Pausa finita per le 12 squadre di Terza categoria, pronte a calcare i campi della provincia in vista della terza giornata di ritorno. Un altro turno cruciale per il campionato, con la classifica sempre in bilico: la Torpedo continua a difendere il primo posto da Santa Maria e Real Gavignano.Si riparte sabato con un derby tutto sabino: il Cantalupo ospita il Montopoli, con la speranza di allungare la propria striscia positiva; contemporaneamente il big match tra Real Gavignano e Real Monteleone, rispettivamente al terzo e al quarto posto con 3 soli punti di distanza. Trasferta importante anche per lo Scandriglia, che può avvicinarsi al Collevecchio con uno scontro diretto; facile, almeno sulla carta, la giornata del Poggio Bustone impegnato in casa del Suna Nersae. Difficile fare pronostici sulla gara di Montopoli tra Santa Maria e Torpedo, che certamente terrà col fiato sospeso molti sostenitori di entrambe: si gioca per il primo posto in campionato. In chiusura il Poggio Catino incontrerà il Real Vazia, reduce da una convincente vittoria proprio contro il Santa Maria nella scorsa giornata.Gens Cantalupo – Montopoli (A. Bertini di Rieti)Real Gavignano – Real Monteleone (Bejan di Rieti)Collevecchio – Scandriglia (Sofia Petrillo di Rieti)Santa Maria Calcio – Torpedo (A. Bertini di Rieti)Suna Nersae – Poggio Bustone (Khalil di Rieti)Poggio Catino – Real Vazia (D’Orazi di Rieti)Torpedo 32Santa Maria 31Real Gavignano Ponzano 29Real Monteleone 26Poggio Bustone 24Real Vazia 21Gens Cantalupo 19Vigor Collevecchio 16Scandriglia 10Montopoli 8Poggio Catino 7Suna Nersae -2