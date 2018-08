di Umberto Leoncini

RIETI - «Voglio dire bravo a tutti i miei giocatori – esordisce così l’allenatore del Fc Rieti al termine della gara persa con il Teramo per 2 a 1 valida per la seconda giornate del Girone H della Coppa Italia di Serie C - Siamo sulla buona strada. Ho visto molte cose positive, abbiamo lottato tutta la partita per vincere e anche quando siamo rimasti in 10 in pratica per tutto il secondo tempo, non si è notata la differenza rispetto quando giocavamo in 11. Purtroppo oggi alcuni giocatori non avevano 90 minuti nelle gambe e non ho potuto gestirli in maniera ottimale a causa di alcuni transfer che non sono arrivati in tempon permettendomi di gestire al meglio la gara».



Il tecnico portoghese dribbla i commenti sull’arbitraggio: «Non mi piace parlare degli arbitri – ha dichiarato Cheu - preferisco parlare con la squadra delle cose che vanno bene o che vanno male cercando di correggerle. Abbiamo avuto un paio di grandi opportunità per segnare, forse è questo l’aspetto sul quale dobbiamo migliorare maggiormente: bisogna essere più cinici e più aggressivi in alcuni frangenti. Non credo che il Teramo abbiamo fatto meglio di noi».



Sui nuovi innesti l’allenatore amarantoceleste conclude: «Sono arrivati giocatori che faranno crescere il valore della squadra aumentando la competizione e la voglia di far bene all’interno dello spogliatoio. E’ necessario lavorare e molto perché, non bisogna dimenticare, che questa per me e per molti giocatori è la prima partita in Italia e non è facile abituarsi al modo di giocare di questo Paese».



«Sono felice di aver segnato il mio primo gol in Italia con la maglia del Rieti anche se non posso nascondere la mia delusione per il risultato che alla fine è la cosa più importante», commenta invece l’autore del primo gol in amarantoceleste di questa nuova stagione, l’attaccante bulgaro, Nikolay Todorov.



Soddisfatto del risultato l’allenatore del Teramo Calcio, Giovanni Zichella, che non cela un po’ di delusione per la fluidità di gioco espressa: «Oggi doveva essere la prima giornata di campionato e in campo è stata partita vera di campionato sembrava che ci fossero i tre punti in palio. Mi sembra che stiamo migliorando ma la strada è lunga, dobbiamo vivere alla giornata, partita dopo partita. E’ una squadra giovane e per questo bisogna lavorare con pazienza, onestamente mi aspettavo di giocare meglio, i miei ragazzi mi sono piaciuti molto tra il 30’ e il 45’ del primo tempo quando abbiamo cercato di gioca e cerca di fare calcio».



«E’ stata una vittoria importante – ha invece commentato il presidente Vincenzo Campitelli – Mi auguro che possa essere di buon auspicio per il futuro. Mi è comunque piaciuta molto la risposta caratteriale dei ragazzi».

Domenica 26 Agosto 2018



