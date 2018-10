COSI' IN CAMPO

Rieti

Vibonese

Arbitri

LE GARE DELLA VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ora è il momento di trovare continuità. Match day per il Rieti di Ricardo Chéu, che alle 14.30 di oggi sfida la Vibonese per la settima di andata. La vittoria ottenuta sabato al Sicula Trasporti Stadium ha dato grande entusiasmo a tutto l'ambiente, anche se il tecnico portoghese, nella conferenza stampa pregara di ieri, ha ricordato che: «Se non batteremo la Vibonese allora è come non aver fatto nulla contro la Sicula Leonzio». Una frase che rispecchia la mentalità che Chéu sta cercando di trasmettere ad un Rieti che ora sembra aver trovato la quadratura del cerchio: sono infatti due partite consecutive che gli amarantocelesti non subiscono gol. Mancano invece quelli degli attaccanti, con Todorov che ha servito due assist in campionato dopo i gol in Coppa.La Vibonese, cosi come il Rieti, arriva dalla serie D, ma rispetto agli amarantocelesti non ha stravolto la formazione, lasciando la guida tecnica nelle mani di Nevio Orlandi.Gli ospiti hanno gli stessi punti in classifica del Rieti e sono reduci dal 2-0 rifilato alla Cavese nell'ultimo turno. Non si tratta del primo incrocio tra le due squadre, che si sono affrontate la scorsa stagione nella Poule Scudetto, con la Vibonese che, di fatto, eliminò il Rieti vincendo 2-1 allo Scopigno anche grazie al gol di Bubas, che anche oggi guiderà l'attacco degli ospiti. Per quanto riguarda il RIeti non dovrebbero esserci modifiche alla formazione che ha battuto la Sicula Leonzio: Chastre tra i pali, difesa a quattro con Gallifuoco, Pepe, Gigli e Papangelis, Palma e Diarra a fare filtro avanti alla difesa, con Maistro, Cericola e Vasileiou a supporto di Todorov.Per la prima volta in stagione si giocherà in presenza di pubblico, anche se il turno infrasettimanale e l'orario di sicuro non aiutano. I tofosi comunque ci saranno, anche perchè questo è un momento che aspettavano dalla trasferta di Ostia in serie D, quella che matematicamente ha regalato il salto di categoria. Arbitrerà l'incontro il signor Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato da D'Elia e Nieda di Ozieri. Da sottolineare anche la campagna “Lilt for Women” che per l'intera settimana punta alla sensibilizzazione alla prevenzione e la lotta ai tumori femminili.(4-2-3-1): Chastre; Gallifuoco, Pepe, Gigli, Papangelis; Palma, Diarra; Maistro, Cericola, Vasileiou, Todorov. All. Chéu(3-5-2): Mengoni; Prezioso, Camilleri, Altobello; Melillo, Collodel, Obodo, Scaccabarozzi, Tito; Bubas, Finizio. All. Orlandi: Garofalo (Torre del Greco)- D'Elia e Niedda (Ozieri)Catanzaro - Juve Stabia (oggi, ore 18.30)Bisceglie - Sicula Leonzio (stasera, ore 20.30)Catania - Trapani (stasera, ore 20.30)Cavese - Matera (stasera, ore 20.30)Monopoli - Paganese (stasera, ore 20.30)Potenza - Reggina (domani, ore 20.30)Siracusa- Rende (giovedì, ore 18.30)Virtus Francavilla - Viterbese (rinviata)Trapani 16Juve Stabia 12Casertana 10Catanzaro e Rende 9Catania, Bisceglie, Sicula Leonzio, Rieti e Vibonese 7Virtus Francavilla e Reggina 6Monopoli, Potenza e Cavese 5Siracusa e Matera 3Paganese 1Viterbese 0