Torri in Sabina fa il bis e infligge al Cittareale il primo ko stagionale: 3-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quattordicesima giornata del campionato di Seconda categoria Il Torri in Sabina conquista al campo “Luchetti” la seconda vittoria consecutiva imponendosi per 3-0 sul Cittareale e per la formazione ospita si tratta della prima sconfitta subìta in questo campionato.

Il primo tempo

Nella fase iniziale dell’incontro i padroni di casa appaiono più intraprendenti mentre gli avversari cercano di arginare le incursioni di Balducci e compagni. La prima azione è condotta proprio dal centravanti del Torri che impegna subito il portiere De Filippis in una deviazione in angolo ed al 4’ è Splendori a vedersi ribattere la conclusione. Incursione in velocità di Abdrhman al 10’ con tiro che finisce sull’esterno della rete ed al 19’ arriva il vantaggio dei torresi su calcio di rigore. L’azione parte da Balducci che serve in area Colletti atterrato da un difensore avversario. Sul dischetto va Mercuri che si vede respingere il tiro da De Filippis ma è lesto sulla ribattuta ed insacca tra il tripudio dei propri tifosi. Il Cittareale ci prova con un tentativo di Cortese parato da Francescangeli al 32’ ed un minuto dopo con Barbato che calcia oltre la traversa. Ancora Barbato al 38’ viene fermato dai difensori avversari ed al 39’ dalla pronta parata dello stesso portiere. Al 41’ occasione d’oro per il Torri con un cross in area di Splendori ed un tiro di Balducci respinto da De Filippis ed in chiusura di tempo è Francescangeli a bloccare a terra un bel tiro di Tovalieri.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con una conclusione di J.Mayorga parata da Francescangeli ed al 15’ arriva il raddoppio del Torri. Abdrhman fugge sulla fascia sinistra superando l’intera difesa del Cittareale che riesce a deviare in angolo: dalla bandierina parte il cross di Balducci per lo stesso Abdrhman che sotto porta batte De Filippis in girata. Al 19’ potrebbe incrementare il vantaggio la formazione di casa quando ancora Balducci conclude alto ed al 30’ occasione per Antonelli con la stesso conclusione oltre la traversa. Al 44’ arriva il tris: il neo-entrato Latini riceve palla da Iacobelli e batte De Filippis e lo stesso Latini nei minuti di recupero colpisce anche il palo.

I commenti

Franco Pastorelli, dirigente Torri in Sabina: «Una grandissima prestazione contro una bella squadra e per noi una vittoria strameritata. Oggi ho visto in campo un gruppo eccezionale e meritano tutti i complimenti da parte della società e dei tifosi».

Giovanni Masci, tecnico Cittareale: «Purtroppo abbiamo registrato e pagato le assenze di troppi giocatori importanti mentre il Torri ha saputo chiudere bene la gara mostrando più grinta. Siamo apparsi oggi un po' scarichi ed esprimo anche dei dubbi sul rigore e sulla regolarità del loro secondo gol».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Mercuri (45’st Di Carlo), Colletti, Splendori (14’st Boccadamo), Volpi, Sidori, Antonelli, Tocci (40’st Iacobelli), Balducci (35’st Latini), Bertoldi, Abdrhman (44’st Mancini). A disp. Broggi, Adami, Rega, Bernocchi. All. Andrea Milano

Cittareale: De Filippis, Cirilli, J.Mayorga, Tovalieri (21’st Danella), C.Mayorga, Cortese (7’st Lamperti), Barbato, Benassi (45’st Tortorella), Lopez, Hassu, Stefanizzi. All. Giovanni Masci

Arbitro: Matassoli di Ciampino

Marcatori: 19’pt Mercuri, 15’st Abdrhman, 44’st Latini

Note: espulso 45’st J.Mayorga per seconda ammonizione; ammoniti Mercuri, Abdrhman, Colletti, Hassu, Cortese, J.Mayorga, Lamperti. Angoli 3-1.