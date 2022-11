Vincono le prime cinque della classifica, colpo del Cittareale, pari Velinia-Torri. Risultati e marcatori

RIETI - Nella sesta giornata del girone C di Seconda categoria, si confermano nelle prime posizioni le matricole Forano, Gavignano, Cantalupo e Cittaducale che vincono e non perdono il passo con le prime della classe.

Nelle gare del sabato bene anche Monte San Giovanni che vince in rimonta 3-2 contro Montopoli e conquista il quarto successo consecutivo. Vittoria per il Real Gavignano Ponzano (in foto) che batte 2-1 Piazza Tevere al Valle Mentuccia. Vittoria casalinga anche per Cittaducale che batte la Torpedo Rieti 2-1 e sale a 13 punti in classifica. Cade Santa Susanna che al Micheli di Rivodutri perde 2-1 contro Cittareale: gli ospiti con questa vittoria salgono al sesto posto con 9 punti in classifica. Domenica mattina si conferma la momentanea capolista Forano che vince 2-0 al Comunale contro l’Atletico Cantalice e resta in vetta con 15 punti. Vince anche la Gens Cantalupo al Tempesta contro Alto Lazio per 3-1. Pari tra Velinia e Torri in Sabina per 2-2 con i padroni di casa che conquistano il primo punto della stagione.

Risultati e marcatori (VI giornata)

Real Gavignano Ponzano - Piazza Tevere 2-1

Nocelli M., Recchia M. (R), Oddi R. (P)

Monte San Giovanni - Montopoli 3-2

Garcia J., Garcia J., Cantonetti S. (MSG), Gulino F., Gulino F. (MON)

Cittaducale - Torpedo Rieti 2–1

Pirri A., Mancini A. (C), Basilici A. (T)

Santa Susanna - Cittareale 1-2

Liberali F. (S), Lopez E., Mayorga J. (C)

Forano - Atletico Cantalice 2-0

Mandosi F., Dionisi (Autogol)

Gens Cantalupo - Alto Lazio 3-1

Fabbrini M., Fabbrini M., Murati R. (C), Godoy J. (A)

Velinia - Torri in Sabina 2-2

Del Sole, Del Sole (V), Cortella F., Mballo I. (T)

Riposa: Sporting Corvaro

Classifica

Forano 15

Real Gavignano Ponzano 13

Gens Cantalupo 13

Cittaducale 13

Monte San Giovanni 12

Cittareale 9

Montopoli 7

Piazza Tevere 7

Santa Susanna 6

Atletico Cantalice 4

Torpedo Rieti 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Sporting Corvaro 0

Real Gavignano Ponzano, Monte San Giovanni, Montopoli, Cittareale, Atletico Cantalice e Torpedo Rieti con un gara in meno

Velinia e Sporting Corvaro con due gare in meno