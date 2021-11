Seconda: spiccano Casperia-Sporting Corvaro e il derby reatino Piazza Tevere-Torpedo

RIETI - Primo weekend di novembre e tornano le sfide del campionato di Seconda categoria. Squadre reatine impegnate nella quarta giornata di campionato con un solo anticipo nel sabato e molti posticipi. Si parte sabato pomeriggio con l’anticipo tra Monte San Giovanni-Cittareale, squadra di casa forte delle ultime vittorie cercherà di continuare la striscia positiva intrapresa finora, Cittareale che dopo la larga vittoria della scorsa giornata tenterà di strappare i tre punti al Cisterna.

Domenica mattina caratterizzata da due match, Casperia-Sporting Corvaro e Montorio Romano- Velinia. Il primo match è importante per il vertice: Casperia che dopo il turno di riposo in casa vuole i tre punti, Sporting Corvaro che invece non vuole mollare la testa della classifica e tenterà il colpaccio fuori casa. Velinia, reduce da un pareggio a reti bianche, fuori casa tenterà il tutto e per tutto per arrivare alla prima vittoria in campionato.

Interessanti ancxhe le sfide della domenica pomeriggio. L'Atletico Cantalice in casa sfiderà Torri in sabina: squadra di casa reduce da una sconfitta vuole i tre punti con Torri che vuole mantenere il terzo posto in classifica. Gara casalinga per il Centro Italia Micioccoli che affronterà Moricone, dopo la partenza negativa nelle prime tre giornate cercherà i primi tre punti della stagione. A chiudere la quarta giornata il derby tutto reatino tra Piazza Tevere- Torpedo Rieti, gara che promette spettacolo vista la vicinanza in classifica tra le due squadre.

Turno di riposo per il Santa Susanna.

Programma Gare (IV giornata)

Sabato 6 novembre

Monte San Giovanni- Cittareale ore 14:30 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Domenica 7 Novembre

Casperia- Sporting Corvaro ore 11:00 (arbitro Andrea Santilli di Rieti)

Montorio Romano- Velinia ore 11:00 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Atletico Cantalice- Torri In Sabina ore 14:30 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Centro Italia Micioccoli- Moricone ore 15:00 (arbitro Andrea D’Orazi di Rieti)

Piazza Tevere-Torpedo Rieti ore 15:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Riposa Santa Susanna

Classifica

Monte San Giovanni, Sporting Corvaro 7

Torri In Sabina 5

Casperia, Moricone, Torpedo Rieti, Santa Susanna 4

Cittareale, Piazza Tevere, Atletico Cantalice 3

Velinia 2

Montorio Romano 1

Centro Italia Micioccoli 0