Seconda: Casperia e Piazza Tevere difendono la vetta in casa, spicca Atletico Cantalice-Velinia

RIETI - Torna il weekend e con esso l’ottava giornata del campionato di Seconda categoria. Giornata con due anticipi e due posticipi e gare che promettono emozioni.

Danno il via alla giornata gli anticipi tra Monte San Giovanni-Montorio Romano e Sporting Corvaro-Cittareale. Nel primo match Monte San Giovanni cerca una vittoria dopo la sconfitta esterna nella settima giornata per rimanere nelle alte zone della classifica. Secondo match che vede Sporting Corvaro chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta nella settima, Cittarrale a sei punti in classifica che non vuole fermarsi dopo la vittoria nella scorsa.

Gara interna per Casperia, nella domenica mattina affronterà Moricone, sabini che vogliono mantenere l’attuale primato in classifica e tenteranno il tutto e per tutto per guadagnare tre ottimi punti in chiave classifica. Giocherà in casa anche Torri in Sabina, nel match mattutino si sfiderà contro Torpedo Rieti, gara importante per entrambe con i sabini che hanno la possibilità di avvicinarsi alla vetta, reatini invece con la possibilità di agganciare i padroni di casa in classifica.

A chiudere l’ottava giornata i due posticipi della domenica pomeriggio, l’Atletico Cantalice in casa giocherà contro Velinia, entrambe le squadre a nove punti con la voglia di aggiungere tre tasselli alla propria classifica, gara tutta da vivere. Secondo posticipo che vede sfidarsi Piazza Tevere- Santa Susanna, padroni di casa primi in classifica a pari merito con Casperia dopo il turno di riposo voglio tornare alla vittoria per mantenere il primato, ospiti in scia positiva con la voglia di riconfermarsi anche nell’ottava giornata.

Turno di riposo per Centro Italia Micioccoli fermo a dieci punti in classifica.

Programma gare VIII giornata

Sabato 4 dicembre

Monte San Giovanni-Montorio Romano ore 14:30 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Sporting Corvaro-Cittareale ore 14:30 (arbitro Emanuele Orazio Urzi' di Roma 1)

Domenica 5 dicembre

Casperia-Moricone ore 11:00 (arbitro Stefano Marinucci di Tivoli)

Torri in Sabina-Torpedo Rieti ore 11:00 (arbitro Ugo Bertoldi di Roma 2)

Atletico Cantalice-Velinia ore 14:30 (arbitro Marco Ventrone di Roma 1)

Piazza Tevere-Santa Susanna ore 15:00 (arbitro Francesco Di Pasqua di Tivoli)

Classifica

Casperia, Piazza Tevere 12

Monte San Giovanni, Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 10

Atletico Cantalice, Velinia 9

Santa Susanna 8

Torpedo Rieti 7

Moricone, Cittareale 6

Montorio Romano 4