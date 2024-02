Seconda: Montopoli e Borgorose, vittorie che valgono doppio. Santa Susanna a marce alte. I commenti

RIETI - Nel girone C di Seconda categoria continua la grande lotta per il titolo. Montopoli e Santa Susanna si confermano in vetta alla classifica battendo Alto Lazio e Torri in Sabina. Bene lo Sporting Corvaro che supera senza problemi la Gens Cantalupo. Borgorose fa suo lo scontro diretto con Piazza Tevere e resta al quarto posto. Stop per Poggio Bustone sul campo del Velinia che conquista punti importanti in chiave salvezza. Atletico Cantalice e Monte San Giovanni non si fanno del male. E restano a metà classifica.

Risultati, marcatori e commenti (XVI giornata)

Alto Lazio – Montopoli 0-1

Ippoliti

Vittoria di misura preziosa per Montopoli che supera 1-0 Alto Lazio e si conferma in vetta. Bella gara con diverse occasioni da entrambe le parti. A decidere è la solita rete di Ippoliti nella ripresa che regala tre punti ai corsari su un campo ostico.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Una bella gara giocata bene da entrambe le squadre e con fair play. Abbiamo fatto la nostra gara, come ci succede spesso in casa, volevamo misurarci con la prima in classifica per capire quanto sia il gap che ci divide, la prestazione c’è stata ma non è bastata. Ci manca sempre qualcosa a livello di finalizzazione, creiamo tanto e segniamo poco. Dobbiamo sicuramente ancora migliorare sotto diversi aspetti. Soddisfatto della prestazione, dispiaciuto del risultato»

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita giocata su un campo difficile per noi contro una squadra ben messa in campo e allenata bene, la classifica non rispecchia le loro qualità. Siamo andai su concentrati. Non siamo riusciti a concretizzare per chiudere la gara ma abbiamo dimostrato un’ottima solidità difensiva. Complimenti ad entrambe le squadre, adesso riposiamo e ci concentriamo sulla difficile trasferta di Corvaro»

Monte San Giovanni – Atletico Cantalice 1-1

Felicioni (M), Addante (A)

Monte San Giovanni e Atletico Cantalice si dividono la posta in palio. Gara combattuta giocata a viso aperto e conclusa in parità. Un punto che permette ai padroni di casa di salire a quota 21 punti, mentre Cantalice resta a due misure di distacco.

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Partita maschia, giocata con grande spirito di sacrificio da entrambe le squadre risolta da due capolavori balistici, il primo un gran gol di Addante che ha fatto partire un siluro da 30 metri ed il secondo un sinistro potente e preciso, a dir poco stupendo, direttamente da calcio piazzato del nostro Capitano Lorenzo Felicioni. Ci tengo a sottolineare la prestazione sopra le righe del nostro fantasista Carlo Mei e l'esordio assoluto con la maglia del Monte San Giovanni di Simone Mancini, un fuoriclasse dentro e fuori dal campo. Nonostante la rivalità in campo con Cantalice al termine della partita ci siamo goduti un fantastico terzo tempo ed al di là del punto che ci siamo presi sul terreno di gioco, questa è una delle cose più belle del calcio dilettantistico, la condivisione totale e lo spirito di aggregazione sana che questo Sport deve saper trasmettere»

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «È stata una partita combattuta, giocata su un campo pesante, condita da due gol che difficilmente si vedono in queste categorie. Partiti molto bene il primo tempo, siamo riusciti a passare in vantaggio e a creare altre due occasioni nitide che non siamo riusciti a concretizzare. Ad inizio secondo tempo ci siamo schiacciati e subito qualche loro offensiva fino al pareggio che arriva su una punizione. Abbiamo ripreso a spingere nel finale ma non siamo riusciti ad incidere. Dovevamo essere più cinici sotto porta e gestire meglio alcune situazioni di gioco, ma siamo molto soddisfatti della prestazione dei ragazzi»

Santa Susanna – Torri in Sabina 4-1

Antonacci, Alessandrini, Grifoni Ometto (S), Bertoldi (T)

Prova importante del Santa Susanna che resta in vetta grazie al successo largo contro Torri in Sabina. All’intervallo i padroni di casa sono avanti 4-0 con la gara in pugno soltanto da gestire nella ripresa.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Ottimo approccio e gara fin da subito in discesa, tanto che i primi 45 minuti si chiudevano sul 4-0. Tutto l'inverso cioè di quanto accaduto con Cantalupo e Torpedo. Importante perché mi permetteva di fare quelle rotazioni utili a fare rifiatare quelli più affaticati. Adesso arriva una serie di partite molto difficili. Le affronteremo con la determinazione necessaria,una ad una senza fare troppi calcoli,ed al termine vedremo quanto siamo stati bravi»

Massimo Tascioni, allenatore Torri in Sabina: «Il risultato è un po’ bugiardo, sicuramente il Santa Susanna è un’ottima squadra allenata da un mister esperto ai quali vanno i miei complimenti ma il Torri in Sabina in questo momento sta raccogliendo meno di quello che merita.

I ragazzi si stanno impegnando tantissimo e la società è ben organizzata e molto competente, questo sta a significare che io e il mio staff dobbiamo fare qualcosa in più affinché arrivino i tanto aspettati risultati, e sono certo arriveranno»

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo 5-0

Amanzi, Di Gaetano, Di Francesco, Tempesta, Leonardi L.

Non perde colpi lo Sporting Corvaro che supera agilmente il fanalino di coda Gens Cantalupo. Prova di forza che permette di confermare l’ottimo rendimento casalingo e di restare a contatto con le prime della classe (a meno 3 dalla vetta).

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Oggi non voglio soffermarmi sulla partita ma sottolineare e apprezzare lo spirito dei nostri avversari che nonostante le difficoltà che stanno incontrando nel corso del campionato continuano a farsi chilometri e chilometri per onorare ogni partita e con lo spirito e la voglia giusta, con l'obiettivo di divertirsi insieme, aspetti fondamentali del calcio che dovrebbero sempre essere alla base soprattutto a livello dilettantistico. Per quanto riguarda noi continueremo a dare il massimo, tutti uniti, partita dopo partita consapevoli che davanti e dietro vanno forte. Menzione particolare ai nostri tifosi che non mancano mai, anche in condizioni meteorologiche proibitive»

Piazza Tevere – Borgorose 0-1

Ottaviani

Lo scontro diretto d’alta quota del Gudini lo porta a casa Borgorose. Vittoria di misura per gli ospiti che grazie alla rete di Ottaviani si rilanciano in classifica confermandosi al quarto posto. Piazza Tevere delusa proverà a cambiare marcia invertendo la rotta in un girone di ritorno fino ad ora molto complicato.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Ci aspettavamo una partita difficile e tale è stata. Piazza Tevere è una squadra ben piazzata, molto fisica e difficile da marcare, che ha anche un buon gioco e per questo sono molto felice per questi 3 punti che hanno un valore in più e ci mantengono sempre piu vicini alla zona alta della classifica. Il nostro vantaggio è arrivato grazie ad una buona sponda di testa di Gallina per il nostro Ottaviani che non sbaglia davanti al portiere. Nel secondo tempo invece siamo stati costretti a reggere l’urto dei padroni di casa ma i nostri difensori sono stati perfetti in ogni situazione. La prossima partita arriverà il Velinia in casa e siamo pronti e concentrati già da ora per poter continuare il nostro campionato. Rinnovo i complimenti al Piazza Tevere e faccio a loro un grosso in bocca al lupo»

Velinia – Poggio Bustone 0-0

Altro punto importante del Velinia in casa contro il Poggio Bustone. Un pareggio che conferma il buon momento di Velinia che allunga su Torpedo e Cantalupo salendo a quota 10 punti. Frena Poggio Bustone che sale comunque a 24 punti.

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Voglio fare innanzitutto i complimenti a tutti quanti per come abbiamo interpretato la gara, una partita sicuramente difficile sulla carta da giocare. Loro venivano da una serie di risultati positivi ed il pareggio certifica il fatto che siamo rimasti concentrati sulla gara e non abbiamo mollato un centimetro ad una squadra ben allenata e con molti elementi di valore. La prestazione di oggi e' la conseguenza del lavoro che svolgiamo ogni settimana con molto sacrificio e tutto questo e' merito di tutti noi a partire dal nostro Mister che ci allena con la giusta motivazione e dedizione. Il pareggio è giusto anche se potevamo fare molto meglio in alcune situazioni ma ripeto oggi era difficile fare di più e ci prendiamo il giusto merito per come abbiamo portato a casa questo punto che in ottica salvezza è un toccasana»

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Partita molto ostica in un campo piccolo. Velinia è una squadra in crescita, noi abbiamo avuto le possibilità per andare in vantaggio ma senza concretizzarle. Siamo rammaricati, questo è un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, puntavamo a confermare gli ultimi risultati»

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica Girone C

Montopoli 35

Santa Susanna 35

Sporting Corvaro 32

Borgorose 30

Poggio Bustone 24

Piazza Tevere 24

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 21

Atletico Cantalice 19

Torri in Sabina 16

Velinia 10

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0