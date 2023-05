Seconda: soddisfatte Gavignano, Forano e Monte San Giovanni. I commenti

RIETI - A quattro giornate dal termine del campionato, tornano a parlare i protagonisti del girone C di Seconda categoria. Nel fine settimana il Real Gavignano Ponzano ha allungato sul secondo posto grazie alla vittoria contro Santa Susanna (3-1) approfittando del turno di riposo di Cittaducale. Successi anche per Forano, che batte nello scontro sabino la Gens Cantalupo (2-0) e Monte San Giovanni che supera in casa Cittareale (2-0). Vittorie importanti in chiave salvezza per Corvaro e Velinia contro Torpedo e Cantalice. Pari tra Torri e Alto Lazio (0-0) e tra Montopoli e Piazza Tevere (1-1). Domani il recupero della ventiduesima giornata tra Sporting Corvaro e Torri in Sabina.

Risultati, marcatori e commenti (XXVI giornata)

Montopoli –Piazza Tevere 1-1

Galli A. (M), Siby O. (PT)

Finisce in parità il match del Rinalduzzi tra Montopoli e Piazza Tevere. Avanti i padroni di casa nel primo tempo grazie al colpo di testa di Galli. Montopoli crea ma non riesce a realizzare contro una Piazza Tevere che, in formazione rimaneggiata, riesce ad acciuffare il pari nella ripresa grazie a Siby. Montopoli resta imbattuta in casa e al terzo posto in classifica (42 punti), mentre Piazza Tevere sale a 37.

Cristian Ferretti, allenatore Montopoli: «C’è ovviamente rammarico per il risultato dopo le occasioni create e non concretizzate. Solo nel primo tempo oltre al gol potevamo segnare almeno altre tre volte. Poi loro, nella ripresa, alla loro prima vera azione pericolosa, hanno trovato il pari mentre noi malgrado abbiamo continuato a creare occasioni non siamo più riusciti a segnare. Purtroppo il calcio è anche questo. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno dico che abbiamo mantenuto l’imbattibilità stagionela del Rinalduzzi, cosa questa a cui teniamo molto».

Emiliano Mastroiaco allenatore Piazza Tevere: «Siamo venuti qui a Montopoli in formazione largamente rimaneggiata e su un campo difficile come questo sinceramente non pensavo potessimo riuscire a fornire una prestazione come quella che invece è venuta fuori. Abbiamo sofferto e questo uno a uno mi fa felice soprattutto per i ragazzi che con grande spirito di sacrificio si sono meritati il punto conquistato oggi su un campo dove in questa stagione nessuna squadra ha mai vinto».

Real Gavignano Ponzano – Santa Susanna 3-1

Gherardo Y., Nocelli M., Loreti D. (G), Ometto F. (S)

Non delude le aspettative la capolista del girone C Real Gavignano Ponzano che sfrutta il turno di riposo dell’inseguitrice Cittaducale battendo 3-1 il Santa Susanna. Uno-due micidiale nei primi minuti firmato Gherardo-Nocelli prima del tris messo a segno da Loreti. Al 40’ accorcia Santa Susanna grazie al rigore di Ometto (22 gol in stagione) ma nella ripresa non riesce a riaprire la gara. Gavignano sale a 58 punti, a più 5 su Cittaducale. Santa Susanna resta a 24.

Simone Ratini, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «E' una vittoria importantissima. Ci aspetta un finale di campionato intenso, le prossime due gare saranno complicate, prima il derby contro Forano e poi lo scontro diretto contro Cittaducale. Noi dobbiamo continuare così, l’obiettivo è ovviamente di vincerle entrambe per chiudere il campionato al meglio».

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Abbiamo pagato caro un approccio alla gara sbagliato, gli errori in avvio ci hanno portato sotto di tre reti in poco tempo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, tenendo bene il campo e provando a riaprire la gara. Loro sono la capolista, contro certe squadre gli errori li paghi a caro prezzo. Dobbiamo conquistare ancora alcuni punti per la salvezza, oggi francamente era complicato. Pensiamo alle prossime gare, correggeremo le sbavature in settimana, sono sicuro che l’atteggiamento nei prossimi impegni sarà diverso».

Sporting Corvaro – Torpedo Rieti 3-0

Maceroni M., De Sanctis M., Bertoldi M.

Lo scontro diretto per la salvezza tra Sporting Corvaro e Torpedo Rieti viene nettamente vinto dai padroni di casa. Ancora in gol Maceroni e Bertoldi, segna anche De Sanctis. Vittoria che consente allo Sporting di salire a 24 punti, raggiungendo Santa Susanna e Torri in Sabina, con la quale domani pomeriggio recupererà. Sconfitta pesante per la Torpedo che resta ultima a 17 punti.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Partita ben giocata nel primo tempo con un paio di ottime occasioni per passare in vantaggio. Dopo il loro gol è stato espulso il nostro portiere per una decisione molto fiscale e il secondo tempo abbiamo subito l'inferiorità numerica.

I miei complimenti vanno a Corvaro, ottima squadra e bel terzo tempo finale. La partita con Torri per noi sarà più di una finale».

Gens Cantalupo – Forano 0-2

Tetto M., Coppari M.

Vince Forano lo scontro tutto sabino sul campo della Gens Cantalupo. Apre le marcature Tetto che ribadisce in rete dopo il penalty parato da Cipriano. Raddoppio nel secondo tempo di Coppari che vale il 2-0 definitivo. Forano torna a vincere e sale a 39 punti. Cantalupo resta a 28.

Fabrizio Lattanzi, allenatore Gens Cantalupo: «La nostra gara non è praticamente mai iniziata. Non abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto, l’approccio è stato totalmente sbagliato. Campo pesante, decisioni arbitrali discutibili ma non sono qui a cercare alibi, abbiamo meritato di perdere contro un avversario che aveva più voglia rispetto a noi. Pensiamo a ripartire col piede giusto in settimana in vista dei prossimi impegni»

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Sono veramente contento della prestazione dei ragazzi. Hanno interpretato alla grande la gara e fatto vedere grande qualità soprattutto nelle scelte. Oggi hanno trovato spazio diversi ragazzi che non hanno giocato molto durante l’anno ma sono stati in grado di dire la loro, hanno dimostrato che possono avere un ruolo importante in questa squadra. Io non ho fatto altro che schierare la formazione, a tutto hanno pensato i ragazzi ai quali vanno tutti i complimenti del caso».

Monte San Giovanni – Cittareale 2-0

Colapicchioni M., Mariani N.

Terza vittoria consecutiva per Monte San Giovanni che supera per 2-0 Cittareale. Al Laureti apre le marcature Colapicchioni con un gol in mischia dopo un corner. Nel secondo tempo il giovane esterno Mariani chiude i giochi segnando il 2-0. Continua il buon periodo dei padroni di casa che salgono insieme a Forano a quota 39 punti. Cittareale resta a 33.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Partita purtroppo giocata su un terreno pesantissimo, quindi tutte due le squadre molto penalizzate nel giocare la palla a terra. Comunque noi stiamo attraversando un buon momento e questo ci permetterà di chiudere questo campionato nel migliore dei modi. Il primo tempo si e' chiuso su l’1-0, rete in mischia del difensore Colapicchioni. Abbiamo avuto atre occasioni per aumentare il vantaggio ma non sfruttate, nel secondo tempo ci siamo portati sul due a zero con Mariani».

Torri in Sabina – Alto Lazio 0-0

Pari a reti bianche al Luchetti di Torri tra i padroni di casa e Alto Lazio. Un punto a testa che fa sicuramente più comodo ai padroni di casa che salgono a 24 punti prima del recupero di domani contro Corvaro. Alto Lazio resta quarta con 40 punti.

Luca Zappaterreno, dirigente-giocatore Torri in Sabina: «Pareggio buono ottenuto oggi contro un’ottima squadra. Eravamo in emergenza ed un plauso va rivolto a Boccadamo che ha accettato di giocare in porta: bravo lui e d’esempio per tutti nel dimostrare l’attaccamento alla maglia. Il nostro obiettivo rimane la salvezza e il punto conquistato oggi è per noi molto importante».

Luca Piroli, capitano Alto Lazio: «Una gara corretta sia in campo che fuori e facciamo i complimenti alla squadra avversaria per il loro comportamento. Il pareggio possiamo considerarlo giusto anche se in un paio di occasioni siamo stati noi ad andare più vicini al gol però va bene così e continueremo ad onorare la nostra stagione puntando alla conquista del terzo posto».

Velinia – Atletico Cantalice 3-0

Roselli E., Roselli E., Di Stefano E.

Vittoria pesante anche per Velinia che ad Antrodoco batte nettamente l’Atletico Cantalice. 3-0 con doppietta di Roselli e rete di Di Stefano. Velinia si toglie dall’ultima casella in classifica dove si trovava insieme alla Torpedo e sale a 20 punti. Cantalice, alla seconda sconfitta di fila, resta a 26.

Riposa: Cittaducale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 58

Cittaducale 53

Montopoli 42

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Sporting Corvaro 24

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 24

Velinia 20

Torpedo Rieti 17

Gavignano, Alto Lazio, Piazza Tevere e Cantalupo con una gara in più

Corvaro e Torri con una gara in meno