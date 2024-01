Seconda: gioia Sporting Corvaro, amarezza Santa Susanna. Piazza Tevere e Velinia, punti d'oro. I commenti

RIETI - Archiviato il penultimo turno del girone di andata, i protagonisti della Seconda categoria commentano il fine settimana appena trascorso. Accorciata la parte alta di classifica nel girone C con le vittorie di Sporting Corvaro e Piazza Tevere che mettono pressione alla capolista Montopoli. Successi anche per Monte San Giovanni e Torri in Sabina. Velinia fa suo lo scontro diretto con la Torpedo. Rammarico per Forano che non riesce invece ad avvicinarsi alla vetta del girone D.

Risultati, marcatori e commenti (XII giornata)

Girone C

Montopoli – Borgorose 1-1

Ippoliti (M), Xherai (B)

La capolista Montopoli non va oltre l’1-1 contro Borgorose. Bene i padroni di casa nel primo tempo, dove vanno in vantaggio con il solito Ippoliti. Borgorose cresce nella ripresa e raggiunge il pareggio da calcio d’angolo. Montopoli resta in vetta, Borgorose è quinto.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, abbiamo creato tante occasioni ma senza riuscire a concretizzarle. Loro sono un’ottima squadra che merita questa classifica e nella ripresa l’hanno dimostrato. Su una disattenzione da calcio d’angolo abbiamo concesso il pareggio e dopo è prevalsa la frenesia, siamo stati imprecisi e frettolosi davanti nella ricerca del gol del nuovo vantaggio. Speriamo di riprenderci con una vittoria settimana prossima nella trasferta di Velinia»

Roberto Ciaprini, allenatore Borgorose: «Montopoli è un’ottima squadra, anche oggi ha dimostrato che non è in testa al girone per caso. Noi ci siamo giocati le nostre carte, provando a metterli in difficoltà e raccogliendo un punto contro una squadra non semplice da affrontare. Siamo una neopromossa, ma la classifica ci vede in alto: proveremo a raccogliere più punti possibili, soprattutto in casa, per poi toglierci magari qualche altra soddisfazione»

Sporting Corvaro – Santa Susanna 3-2

Massimi E., Di Gaetano, Di Francesco (SC), Ometto, Cresta (SS)

Lo scontro diretto tra Sporting Corvaro e Santa Susanna va ai padroni di casa. Lo Sporting supera con una buona prova la squadra di mister Pompili per 3-2. In rete il solito Di Gaetano, decisivi Massimi e Di Francesco. Corvaro accorcia sulla capolista Montopoli e supera proprio il Santa Susanna piazzandosi al secondo posto.

Eguenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Partita maschia e combattuta, come ci si può aspettare tra due squadre di alta classifica. Eravamo consapevoli della forza degli avversari e siamo scesi in campo con la giusta concentrazione, nonostante qualche acciacco post festività. Siamo riusciti a vincerla mettendo in campo ogni caratteristica: tecnica, intensità, carica agonistica e anche un pizzico di malizia. Il risultato poteva essere più ampio a nostro favore, siamo soddisfatti ma c'è ancora molto da migliorare. Capita che ci facciamo gol da soli perché ancora non riusciamo a tenere alta la concentrazione per 90 minuti, ma di partita in partita stiamo crescendo sotto ogni punto di vista. Un plauso all'arbitro che nonostante qualche scintilla è riuscito a tenere perfettamente in pugno la gara. Come ripeto da qualche settimana, è inutile nasconderci: siamo lì e vogliamo rimanerci, anzi, cercare di fare lo step di crescita decisivo, sempre con molta umiltà e dedizione all'allenamento. Domenica ci sarà un'altra partita tosta, contro una buona squadra che a parer mio vale molto di più della sua posizione in classifica come Alto Lazio. Colgo l'occasione per fare i complimenti a mister, società e soprattutto ai miei compagni, un gruppo di amici che vogliono continuare a fare bene per il paese e per la gente che ci segue»

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Era una partita difficile già a livello di pronostico, quindi una sconfitta che ci può stare su un campo difficile e contro un avversario motivatissimo. Quello che non mi va giù, e che per me fa tutta la differenza del mondo, è il nostro colpevolossimo approccio. Spero ci serva di lezione per il prosieguo del campionato»

Torpedo Rieti – Velinia 1-2

Tosoni, Sulpizi (V), Marega (T)

Il Velinia fa suo lo scontro salvezza espugnando 2-1 il campo della Torpedo Rieti. Ospiti avanti di due reti già a fine primo tempo. La Torpedo accorcia nella ripresa senza recuperare lo svantaggio. Velinia sale così a 6 punti, la Torpedo resta a 4.

Massimo Nobili, dirigente Torpedo Rieti: « Partita purtroppo approcciata male da parte nostra, due gravi errori ci hanno messo la gara subito in salita. Nel secondo tempo abbiamo avuto una discreta reazione ma la nostra cronica difficoltà a fare gol ci punisce oltremisura. Testa alta alla prossima gara, non molliamo assolutamente di un centimetro, crediamo in questa squadra e lotteremo fino all'ultima giornata.

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Sapevamo di incontrare una diretta concorrente nella lotta per la salvezza ed anche stavolta abbiamo dimostrato di meritare il risultato. Ottimo primo tempo per noi certificato dal doppio vantaggio (Tosoni di testa e Sulpizi con un tiro defilato in area piccola). Nel secondo tempo invece ci siamo fatti sorprendere dai nostri avversari che hanno accorciato le distanze. Gara corretta, risultato giusto per quello che si è visto in campo. C’è ancora molto da fare per dare continuità ai risultati e toglierci qualche soddisfazione. Domenica incontriamo la prima della classe e questo ci darà stimolo per fare bene»

Gens Cantalupo – Monte San Giovanni 1-4

Mattei (GC), Mei C., Bientinesi, Rossi, De Angelis R. (M)

Monte San Giovanni torna alla vittoria superando 4-1 la Gens Cantalupo in trasferta.

La squadra di mister Bianchetti con una buona prova ritrova il sorriso e comincia il nuovo anno nel migliore dei modi. Cantalupo resta a secco, gli ospiti salgono a 14 punti,

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «In questo mese di sosta abbiamo lavorato molto per riorganizzare la rosa visto le partenze di alcuni giocatori importanti, inserire i nuovi e recuperare al meglio gli infortunati da inizio stagione. Infatti domenica hanno esordito 4 ragazzi, sapendo che il Cantalupo ha cambiato allenatore e anche diversi giocatori abbiamo affrontato la gara con la massima attenzione. Il primo tempo si è concluso sul 2 - 0 con reti di Mei Carlo e il nuovo acquisto Rossi Ludovico, poi nella ripresa ci sono state altre due reti di Bientinesi e di De Angelis Riccardo»

Torri in Sabina – Poggio Bustone 2-1

Boccadamo, Carosi (T), Santoprete (P)

Successo in rimonta per il Torri in Sabina contro Poggio Bustone. Alla rete iniziale di Santoprete, risponde subito Carosi nel primo tempo e Boccadamo nella ripresa regala i tre punti ai gialloblu. Torri si avvicina in classifica proprio a Poggio Bustone, salendo a quota 13 mentre la squadra di mister Pezzotti resta a 14.

Simone Bertoldi, capitano Torri in Sabina: «Una vittoria meritata contro una squadra forte. Siamo stati bravi a reagire al gol dello svantaggio e a dare tutto per ottenere questo successo importantissimo. Sono tre punti per iniziare nel modo migliore il nuovo anno e proseguire con il nostro programma e le nostre ambizioni».

Antonio Pezzotti, tecnico Poggio Bustone: «Una gara brutta dove ha prevalso tra di noi un po' di nervosismo ed in alcuni tratti giocata sotto tono. Al di fuori degli errori commessi comunque non meritavamo di perdere ed un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

Atletico Cantalice – Piazza Tevere 0-2

Behdjeti, Polletti

Vittoria importante per Piazza Tevere che batte a domicilio l’Atletico Cantalice 2-0. Successo in uno scontro diretto che rilancia la squadra di mister Mastroiaco in classifica, ora al terzo posto ma con una gara in più. Cantalice resta a quota 18 punti.

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Non siano partiti con il piglio giusto e alla prima disattenzione siamo passati in svantaggio con un bel gol. Abbiamo provato a prendere in mano il pallino del gioco e anche se in maniera un po’ confusionaria siamo riusciti a creare qualche occasione gol che non siamo riusciti a sfruttare. Poi nel secondo tempo un po’ troppo sbilanciati abbiamo preso il gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente la gara. Dispiace per la prima sconfitta casalinga e sappiamo che avremmo dovuto fare di più ma c'è da dire che abbiamo affrontato una squadra forte e facciamo loro i complimenti per la vittoria»

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «È stata una gara intensa e combattuta, affrontavamo un avversario forte su un campo dove è storicamente difficile fare punti, ma sapevamo che per noi era una occasione importante per consolidarci nelle posizioni di vertice della classifica. I ragazzi hanno approcciato al meglio la gara giocando un ottimo primo tempo nel quale abbiamo proposto un bel calcio senza concedere occasioni particolarmente pericolose ai nostri avversari e siamo passati a mio avviso meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo i tentativi di rimonta dei nostri avversari fino a trovare il goal del raddoppio che ha sostanzialmente chiusa la gara»

Riposa: Alto Lazio

Girone D

Prima Porta Saxa Rubra – Forano 2-1

Volponi

Forano non riesce ad accorciare in vetta alla classifica e cade 2-1 sul campo del Prima Porta Saxa Rubra. Vantaggio dei sabini con Volponi ad inizio gara. I romani reagiscono trovando la via della rete su una disattenzione della retroguardia foranese. Nella ripresa sfortunata la squadra di mister Munzi che subisce il 2-1 e non riesce a capitalizzare le occasioni create. Forano resta al secondo posto, a meno 7 dalla capolista Sempione che riposerà nel prossimo turno.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Siamo stati molto sfortunati. Dopo venti minuti siamo andati in vantaggio creando diverse occasioni pericolose. Una volta in vantaggio, ci siamo abbassati, loro non hanno creato nulla di pericoloso, per un errore difensivo abbiamo subito il pareggio. Nel secondo tempo abbiamo subito la rete del definitivo 2-1, ma abbiamo avuto un paio di occasioni pericolose, colpito un incrocio dei pali nel finale. Su un campo dove era oggettivamente complicato giocare ed esprimere il solito calcio, guardando esclusivamente il risultato posso dire che potevamo essere più cinici in determinate occasioni. Il pareggio guardando il computo delle azioni create poteva starci anche stretto, ma dobbiamo fare i conti con il risultato finale. Poteva essere una giornata favorevole a noi visto il risultato di Sempione, purtroppo non è stata così»

Classifica Girone C

Montopoli 26

Sporting Corvaro 25

Piazza Tevere 24

Santa Susanna 23

Borgorose 21

Atletico Cantalice 18

Alto Lazio 15

Monte San Giovanni 14

Poggio Bustone 14

Torri in Sabina 13

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

*Piazza Tevere con una gara in più