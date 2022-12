Scaloni e la reatina Volpi abilitati Uefa B nello stesso corso del 2011. L'allenatrice: «Felice per il suo titolo iridato»

RIETI - «Lionel Scaloni ha frequentato il mio stesso corso di allenatore di base, nel 2011, ma all'epoca non sapevo nemmeno chi fosse». Ad affermarlo è la reatina Maria Iole Volpi, una delle giocatrici di calcio femminile più titolate della nostra provincia, che oggi è coordinatrice della scuola calcio della As Roma, ma che può vantare un passato sia da giocatrice che da allenatrice di tutto rispetto.

La storia

Il 6 dicembre del 2011, Maria Iole Volpi al pari dell'attuale ct della Seleccion fresca di titolo mondiale, Lionel Scaloni appunto, venne abilitata dal Settore Tecnico della Figc ottenendo il patentino Uefa B e di quel corso, oltre al tecnico argentino (che all'epoca giocava con la Lazio) facevano parte anche Albano Bizzarri (ex Catania e Lazio), il romanista Marco Cassetti, l'ex tecnico del Frosinone Roberto Stellone e l'ex terzino di Atalanta e Lazio Luciano Zauri. A rispolverare i ricordi, nelle ore successive alla vittoria dell'Argentina sulla Francia nella finale mondiale in Qatar, è stato Sergio Roticiani, coordinatore Didattico della Scuola Calcio Federale Figc e docente ai corsi allenatore di Base Uefa B per la “teoria e metodologia dell’allenamento".

«Mi fa piacere sapere di aver frequentato un corso da cui sono usciti tanti bravi allenatori - prosegue la reatina Maria Iole Volpi - ma in tutta sincerità non ho ricordi di Lionel Scaloni: è una coincidenza il fatto che io frequentassi quel corso, però non posso che complimentarmi con lui perché arrivare sul tetto del Mondo non capita tutti i giorni».

I numeri della Volpi

Maria Iole Volpi è nata a Rieti il 29 ottobre 1983, ha iniziato a giocare a calcio all'età di 13 anni e ha vestito le maglie di Lazio, Milan, Bardolino Verona, Roma e Grifo Perugia oltre ad aver ottenuto diverse convocazioni con la Nazionale Under 21. Il suo palmares è di tutto rispetto: tre campionati vinti di cui uno con la Lazio nel 2001/02 in serie A e due con la Roma tra B (2006/07) e A2 (2007/08). Tricolori anche con la Bardolino Verona, per l'esattezza una Coppa Italia (2005/06) e una Supercoppa (2005), oltre alla Coppa Italia e una Italy Women's Cup nella stagione 2002/'03 sempre con la Lazio.

Il padre Gilberto e Bud Spencer

A Rieti, nel quartiere di Quattro Strade dove la famiglia Volpi ha risieduto per molti anni, era molto conosciuto anche il padre Gilberto (scomparso qualche anno fa), istruttore di volo al "Ciuffelli" dove venne abilitato alla guida delle cosiddette "cicognette" anche un certo Carlo Pedersoli, meglio noto come Bud Spencer.