Valle del Peschiera nulla può contro la capolista Settebagni: 2-5. Pezzotti: «Abbiamo avuto paura di giocare»

RIETI - Troppo Settebagni per questo Valle del Peschiera: al Gudini termina 2-5. Mister Pezzotti deve lasciare in panchina Di Lorenzo per un leggero dolore all’adduttore e D’Aquilio per un piccolo infortunio.

Il primo tempo

Pronti via, Settebagni parte fortissimo e dopo due conclusioni arriva il gol di Belli: dopo un batti e ribatti in area la sfera colpisce il palo prima di entrare. Gli ospiti spingono forte e mettono in difficoltà il Vdp. Al 15’ su un lancio in avanti Ousamane salta di testa l’estremo difensore ospite che però lo atterra, è rigore. Sul dischetto si presenta Leonardo Severoni che spiazza Mercurio è fa 1-1. Al 27’ su un cross in mezzo di Laureti, Colasanti non ci arriva di pochi centimetri. Occasione importante per i padroni di casa. Al 32’ torna avanti il Settebagni: Ragaglini da dentro l’area di rigore trova l’angolo più lontano di Natali. Al 42’ il terzo gol del Settebagni: Ragaglini chiude un uno-due dentro la piccola area di rigore e si ritrova solo davanti a Natali, ancora palo gol.

La ripresa

Dal primo minuto mister Pezzotti mette dentro Di Lorenzo. Il Valle del Peschiera prova a costruire nei primi 10’ ma il Settebagni esce nuovamente: Merciari anticipa una palla a centrocampo poi fa tutto solo, salta la difesa di casa poi davanti a Natali non sbaglia. Al 18’ su ripartenza il quinto gol del Settebagni con Mariotti. Al 19’ occasione per il Valle del Peschiera con Di Lorenzo ma per due volte risponde presente Mercurio. Al 25’ ci prova Colasanti di testa su cross di Ousamane ma la palla sorvola la traversa. Al 37’ viene atterrato Di Lorenzo in area. Ancora rigore, sul dischetto Di Lorenzo mette dentro l’1-5.

Le dichiarazioni

Il tecnico del Vdp Antonio Pezzotti: «Abbiamo avuto paura di giocare. Ci credevo, ci ho creduto per tutto il primo tempo, peccato. Loro meritano di stare lì su, sono una grande squadra».

Il tabellino

Valle del Peschiera:Natali, De Gennaro, E.Severoni, L.Severoni, M.Severoni, Tunkara, Simoncelli (22’st Bangoura), Laureti (1’st Di Lorenzo), Colasanti, Fasciolo, Ousmane (30’st Novelli). A disp. Gentile, Ciobanu, Micaloni, Vannozzi, Sidqi, D’Aquilio. All. Antonio Pezzotti

Settebagni: Mercurio (32’st Parks), D’Aiuto, Paravanti, Fia, Merciari (22’st Romani), Karam, Ragaglini, Yoon , Turchetti(22’st Di Fonzo), Belli(10’st Farroni), Mariotti. A disp. Ranieri, Trasimeni , Valadez, Zinnani, Frasca. All. Mirko Laurentini

Arbitro: Elia di Ostia Lido (Bernetti e Amato)

Reti: 8’pt Belli, 15’ pt L.Severoni, 37’ e 42’pt Ragaglini, 12’st Merciari, 18’st Mariotti, 37’st Di Lorenzo

Note. Ammoniti: Mercurio (S) Angoli: 5-1 Recupero:0’pt- 4’st