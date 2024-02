Debutta in Promozione l'arbitro reatino Amine Khalil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un altro debutto in Promozione per un arbitro della sezione di Rieti. Si tratta di Amine Khalil che, dopo un ottimo percorso in Prima categoria, domenica farà l'esordio nel secondo campionato regionale. Arbitrerà la sfida Vjs Velletri-Settebagni coadiuvato da Guadagni e Trupia di Roma 1.