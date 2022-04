Prima categoria, spiccano tre derby. Fiamignano e Spes fuori, Valle del Peschiera in casa

RIETI - Torna il fine settimana e con esso la ventiduesima giornata del Campionato di Prima Categoria, domenica che promette spettacolo con tre derby e scontri diretti che sapranno infiammare la nona giornata di ritorno.

Spicca il derby Castrum Donadei-Fiamignano Equicola, derby d’alta quota che vede i padroni di casa a trentatre punti con la chance di sorpasso su Palombara, ospiti al primo posto con la voglia di far punti per mantenere il primato e provare ad allungare su Monterotondo.

Altro derby interessante quello tra Alba Sant'Elia e Ginestra, scontro diretto che vede i due team distanti un punto in classifica, entrambe in zone pericolose con la necessità di fare punti per uscirne, match ad altro agonismo che promette spettacolo vista la posta in palio.

Derby di metà classifica quello tra Accademia Calcio Sabina e Poggio San Lorenzo, padroni di casa a venti punti a più cinque dalle zone rischiose della classifica, ospiti a trentatre al pari merito di Castrum in cerca di punti per sognare il podio.

Match interno per Valle del Peschiera, al “Gentile” di Grotti ospiterà Monterotondo, gara di alta classifica che vede i padroni di casa al terzo posto a meno uno dagli ospiti secondi in classifica, anche qui posta in palio altissima e gara che sara sicuramente al cardiopalma.

Gara in esterna invece per la Spes Poggio Fidoni, a Roma, ospite dell’Olimpus Roma, ospiti a quarto posto con la possibilità di sorpasso sia sul terzo che sul secondo posto visto lo scontro diretto, locali a venticinque a metà classifica. Due i Match tutti romani previsti in giornata, Palombara-Castel Giubileo e Colle Salario-Brictense.

Programma gare (XXII giornata, domenica 1° maggio)

Castrum Donadei-Fiamignano Equicola ore 11:00 (arbitro Teresa Loreti di Rieti)

Alba Sant'Elia-Ginestra ore 11:00 (arbitro Gianmarco De Cesare di Ciampino)

Valle del Peschiera-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Daniele Sisti di Viterbo)

Olimpus Roma-Spes Poggio Fidoni ore 11:00 (arbitro Oliver Masevski di Ciampino)

Palombara-Castel Giubileo ore 11:00 (arbitro Veniamin Strainu di Albano Laziale)

Colle Salario-Brictense ore 11:00 (arbitro Maurizio Rossi di Roma 2)

Accademia Calcio Sabina-Poggio San Lorenzo ore 16:30 (arbitro Arianna Forte di Albano Laziale)

Classifica

Fiamignano Equicola 43

Monterotondo 39

Valle del Peschiera 38

Spes Poggio Fidoni* 37

Palombara* 35

Poggio San Lorenzo, Castrum Donadei 33

Colle Salario 31

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina* 20

Ginestra 17

Brictense, Alba Sant'Elia 16

Castel Giubileo 12