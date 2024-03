Prima: Cittaducale e P.S.Lorenzo pari che danno forza. Valle del Salto pensa alla Coppa, Ginestra soddisfatto. I commenti

RIETI - Un ventiquattresimo turno di campionato positivo per molte squadre reatine del girone B di Prima categoria. Sorrisi per Casperia e Alba Cittareale negli scontri tutti reatini con Gavignano e Passo Corese: gli aspresi si portano al quarto posto, mentre Cittareale guadagna punti importanti in chiave salvezza. Pareggi incoraggianti per Cittaducale e Valle del Salto contro Castrum Monterotondo e Città di Fiano. Bene Poggio San Lorenzo che strappa un punto sul campo del Guidonia. Vittoria di carattere del Ginestra che supera 3-1 la Castelnuovese. Recrimina il Palombara di mister Colantoni che cade nel match clou con la capolista Civita Castellana. Domani in campo Valle del Salto per il ritorno degli ottavi di finale contro la Nova 7 (calcio d’inizio alle 18.30 al Green Park).

Risultati, marcatori e commenti (XXIV giornata)

Casperia – Real Gavignano Ponzano 4-1

Ubah, Ramazzotti, Bonifazi, Williams (C), Scarinci (G)

Cala il poker il Casperia nel derby sabino contro il Real Gavignano Ponzano. Un’ottima prova di forza della squadra di mister Capulli che con questo successo torna al quarto posto in classifica. Gavignano non può nulla e resta a 24 punti.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Una buona gara su un campo non in perfette condizioni. Abbiamo fatto con pazienza quello che dovevamo. Loro sono una buona squadra alla quale mancavano anche alcuni elementi, hanno disputato una bella partita specialmente in avvio creandoci qualche problema, poi siamo venuti fuori col passare dei minuti facendo valere il tasso tecnico dei nostri uomini, creando e andando in rete con belle giocate. Sono soddisfatto della prova offerta dai ragazzi e avanti verso il prossimo turno»

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «È stata una bella partita nella quale abbiamo giocato e fatto ciò che si è potuto. Va riconosciuto che loro sono stati più bravi e non possiamo recriminare un granche. Stiamo facendo il nostro campionato cercando di raggiungere una salvezza tranquilla il prima possibile».

Passo Corese – Alba Cittareale 0-2

Godoy, Tomas

L’Alba Cittareale fa suo lo scontro salvezza con il Passo Corese espugnando il Di Tommaso 2-0. Gara equilibrata fino all’ultimo secondo, quando gli ospiti raddoppiano e chiudono i giochi. Passo Corese scivola all’ultimo posto, mentre Cittareale supera i coresini e la Brictense portandosi a quota 13 punti.

Stefano Pasquini, tecnico Passo Corese: «Mancano diverse pedine importanti in mezzo al campo. Continuiamo ad allenarci ma abbiamo dei limiti che purtroppo emergono spesso durante le partite. Dobbiamo correggere qualcosa, soprattutto sotto porta. Andiamo avanti, lottando e provando a dare il nostro meglio»

Mattia Scardaoni, centrocampista Alba Cittareale: «Gara equilibrata tra due squadre che cercavano punti pesanti per la classifica. Una partita tirata, aperta e risolta dal cinismo negli episodi che ci ha favorito e ci ha permesso di portare a casa i tre punti»

Castrum Monterotondo – Cittaducale 2-2

Papò, Mancini

Sfiora il colpo grosso Cittaducale in casa della terza forza del campionato Castrum Monterotondo. I reatini passano in vantaggio, conducono per larga parte dell’incontro e vengono raggiunti nel finale per il 2-2 definitivo. Un punto che lascia, oltre al rammarico, tanta consapevolezza nella squadra di mister Donati.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Uscire col rammarico per un pareggio sul campo della terza in classifica è sinonimo di crescita e di presa coscienza delle capacità della squadra. Chiudiamo in vantaggio di un sola rete un primo tempo straordinario per via di imprecisione sotto porta , sfortuna con un palo pieno a portiere battuto e rigori negati. Nel secondo tempo non subiamo quasi mai ma al 90’ prendiamo gol su tiro deviato su una rimessa laterale invertita. Voglio fare i miei complimenti ai ragazzi per la loro serietà e dedizione durante la settimana. Avanti così»

Ginestra – Castelnuovese 3-1

Falchetti, Falchetti, Falchetti

Ottima vittoria del Ginestra che supera 3-1 la Castelnuovese. Gara condotta in maniera impeccabile dai padroni di casa contro un avversario forte e mai domo.

Per Ginestra decisiva la tripletta di Falchetti. Tre punti importanti che lasciano margine alla squadra di mister Tulli rispetto alla zona bassa della classifica.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Un’ottima gara dei ragazzi, condotta bene e giocata con voglia e carattere. Abbiamo dimostrato un’ottima solidità, fatta eccezione per il gol del loro momentaneo pareggio al quale siamo stati bravi a reagire subito. Le vittorie sono la miglior medicina per una squadra di calcio, siamo contenti di poter lavorare adesso più tranquilli ma guai a rilassarsi»

Città di Fiano – Valle del Salto 1-1

Proia

Valle del Salto strappa un punto sul campo del Città di Fiano. Buona la prova dei ragazzi di mister Senneca che conquistano il secondo risultato utile consecutivo e si proiettano al match di coppa di domani contro la Nova 7.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Una delle migliori prestazioni della squadra nell’ultimo periodo. Siamo stati bravi a condurre il gioco, creando tante occasioni purtroppo non sfruttare. Contentissimo per il gol del giovanissimo Proia, ennesima conferma della crescita del ragazzo e di tutto il gruppo. Siamo consapevoli delle nostre capacità, con il giusto piglio da inizio stagione probabilmente saremmo stati in lotta per le prime posizioni. Ci concentriamo adesso sulla gara di ritorno contro Nova 7 che si giocherà al Green Park della Foresta: dopo il risultato dell’andata, metteremo tutto in campo per provare a ribaltarla»

Guidonia – Poggio San Lorenzo 3-3

Di Carlo, Fusacchia, Fusacchia

Pareggio importante del Poggio San Lorenzo contro un’ottima compagine come il Guidonia. Protagonista Fusacchia, autore di una doppietta che porta i rossoblu a quota 30 punti in classifica. Prossimo impegno il derby contro Ginestra.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Risultato ottenuto grazie ad un gruppo unito e che non molla mai, avevamo varie assenze importanti come Valentini, per non parlare di Miconi, non abbiamo potuto utilizzare Ciavattieri e Jacopo Rossi e per motivi di ammonizioni abbiamo sostituito anche due pedine fondamentali come Panitti e Laureti, ma la squadra ha reagito alla grande e nei minuti finali abbiamo raggiunto il meritato pareggio, complimenti a tutti e in particolare a Momo Bangoura appena entrato ha dato una grossa mano alla squadra e finalmente sono emerse le sue qualità, siamo quindi fiduciosi e ci prepariamo al meglio per il derby di domenica contro Ginestra»

Civita Castellana – Palombara 3-1

Sciommeri, Salvatori, Ippoliti (C), Fioravanti (P)

Rammarico per il Palombara di mister Davide Colantoni che perde tra tante recriminazioni il big match contro Civita Castellana. I viterbesi restano in vetta a 3 lunghezze di distanza dal Palombara.

Giuseppe Angeloni, vice allenatore Palombara: «Partita molto spigolosa,partiamo bene ma alla prima occasione per loro andiamo in svantaggio i ragazzi ce la mettono tutta ma gli avversari con l'aiuto dell'arbitro riescono a respingere i nostri attacchi. La partita finisce 3-1 per loro noi con tre espulsioni e vari ammoniti. La cosa che ci dispiace di più che i nostri sacrifici siano valsi a niente per un arbitro scandaloso a dir poco. Quello a cui abbiamo assistito oggi ci fa pensare purtroppo alla neutralità del direttore di gara. Ai nostri ragazzi non possiamo che fare i complimenti per tutto l'impegno che hanno messo. La squadra di casa è una squadra forte ma con l'arbitro A dir poco casalingo e molto poco neutrale era impossibile vincere. Cmq il campionato non è finito e venderemo cara la pelle contro tutto e tutti»

Brictense – Castel Madama 0-2

Classifica

Civita Castellana 62

Palombara 59

Castrum Monterotondo 52

Casperia 39

Castelnuovese 38

Valle del Salto 38

Guidonia 37

Cittaducale 36

Castel Madama 33

Città di Fiano 31

Poggio San Lorenzo 30

Real Gavignano Ponzano 24

Ginestra 23

Alba Cittareale 13

Brictense 11

Passo Corese 11