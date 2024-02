Prima: Ginestra e Alba Cittareale, un punto a testa ma umori diversi. Morale alto per Valle del Salto, Casperia e Cittaducale. I commenti

RIETI - Le voci dei protagonisti del campionato di Prima categoria a commentare il ventesimo turno appena concluso. Bene Casperia e Cittaducale che fanno loro i match tutti reatini con Passo Corese e Poggio San Lorenzo. L’Alba Cittareale recupera all’ultimo Ginestra e conquista un punto prezioso. Ko per Real Gavignano Ponzano sul campo del Guidonia. Valle del Salto batte Castel Madama con un’ottima prestazione e si prepara alla gara di coppa di domani. Palombara si conferma anche nello scontro diretto contro il Castrum Monterotondo.

Risultati, marcatori e commenti (XX giornata)

Casperia – Passo Corese 3-1

Williams, Ubah, Nobili (C), Strazzieri (P)

Successo per Casperia al Rinalduzzi nel derby sabino contro Passo Corese. Padroni di casa avanti di due reti nei primi minuti e gara subito in discesa e in controllo. Passo Corese che ci prova ma non riesce a invertire la rotta. Gli aspresi salgono a 33 punti, coresini ancora fermi a quota 11.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Una buona partita condotta senza rischiare. Sono contento di come sia andata, ci siamo ben comportati anche con qualche novità di formazione. Un plauso a Passo Corese, società con cui ho un ottimo rapporto, piena di giovani e che spero possa salvarsi»

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Abbiamo fatto il possibile, mettendo grinta in campo e provando a sviluppare trame di gioco. Purtroppo l’inesperienza e gli errori individuali ci puniscono. Proveremo con tutte le forze a rialzarci»

Ginestra – Alba Cittareale 3-3

Sanesi, Tulli, Tulli (G), Diomande, Lopez, Godoy (AC)

Mille emozioni nella gara tra Ginestra e Alba Cittareale. In uno scontro fondamentale per la salvezza, le due squadre giocano a viso aperto senza esclusione di colpi. Cittareale rimonta al vantaggio iniziale dei padroni di casa portandosi sul 2-1. Reazione di Gienstra che nel seocondo tempo va avanti 3-2. A quattro minuti dalla fine l’Alba trova la rete del 3-3 definitivo. Ginestra, delusa, sale a 17 punti. Cittareale si avvicina a Passo Corese e guadagna un punto sulla Brictense.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Due punti persi per come si è sviluppata la gara. Paghiamo degli errori elementari, palle perse in zone di campo pericolose e così non riusciamo a chiudere le partite. Purtroppo non sfruttiamo al meglio gare come queste dove siamo avanti nel finale e perdiamo punti così. Andiamo avanti sperando in una reazione»

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Una buona gara giocata con carattere dai ragazzi a cui vanno tutti i complimenti. La gara è stata bella, ricca di emozioni. Un punto importante che ci permette di recuperare terreno sulle dirette concorrenti per la lotta salvezza»

Poggio San Lorenzo – Cittaducale 1-3

Di Giulio (P), Gunnella, Pirri, Papò (C)

Bel successo di Cittaducale in casa del Poggio San Lorenzo. Buona prova dei ragazzi di mister Donati. Nel secondo tempo gli ospiti trovano il raddoppio e la superiorità numerica. Cittaducale con questo successo raggiunge a quota 26 punti proprio Poggio San Lorenzo.

Emiliano Chiappalone, vice allenatorore Poggio San Lorenzo: « Anche se il risultato non sia positivo per noi, abbiamo fatto i complimenti a tutti i ragazzi, giocare in 10 per tutto il secondo tempo, su un campo molto pesante non è facile, abbiamo creato tante occasioni e siamo rimasti in partita con il giusto atteggiamento, abbiamo accorciato le distanze con Di Giulio e potevamo pareggiare ma non sempre va come uno vorrebbe, complimenti a Cittaducale che ha giocato una buonissima partita. Ora testa alla prossima partita che ci vedrà impegnati fuori casa contro la Castelnuovese»

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Grandissima prestazione dei miei ragazzi contro una grande squadra ben messa in campo e con giocatori di qualità.

Abbiamo approcciato veramente la gara colpendo una traversa sulla cui ribattuta abbiamo fallito un'occasione incredibile. Dopo poco raccogliamo i frutti con Papo di una manovra veramente eccellente , il secondo tempo raddoppiamo con Gunnella e poi su una palla ferma loro accorciano con un bel colpo di testa. Riusciamo a chiuderla con Pirri che finalizza un azione da manuale orchestrata da Colantoni e Mancini. Rinnovo i complimenti ai miei ragazzi ma adesso testa al Vds che attualmente è la squadra più in forma del girone»

Valle del Salto – Castel Madama 4-2

Caldarelli, De Sanctis, De Sanctis, Creazzo (V)

Conferma l’ottimo momento Valle del Salto che supera al De Amicis di Corvaro il Castel Madama. Altra prova maiuscola dei ragazzi di mister Senneca che infilano il quinto successo consecutivo e si preparano al match di coppa di domani, fuori casa contro la Gregoriana.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Ottima prestazione in un campo difficile per le condizioni climatiche. Abbiamo giocato da squadra, condotto buone trame di gioco e confermando il lavoro che stiamo facendo da inizio stagione. Ora ci concentriamo sulla gara di coppa: raccoglieremo tutto quello che arriverà dal match di ritorno, senza fare proclami e mettendo in campo ciò che possiamo»

Guidonia – Real Gavignano Ponzano 6-0

Ko pesante per il Real Gavignano Ponzano che non trova punti sul difficile campo del Guidonia. I gavignanesi rimandano l’appuntamento con la vittoria e preparano lo scontro diretto di domenica contro il Ginestra in casa.

Castrum Monterotondo – Palombara 0-2

Macrì, Taddei

Resta in testa il Palombara di mister Colantoni. Superato il Castrum Monterotondo in uno scontro diretto importantissimo per le sorti del campionato. Palombara continua la sua striscia di vittorie confermandosi in vetta alla classifica insieme al Civita Castellana e allungando sul terzo posto.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «In settimana consapevoli dell’importanza della gara abbiamo preparato miticolosamente la partita e il risultato è stato il frutto di un lavoro trasformato egregiamente dai ragazzi sia sul piano tecnico-tattico , sia a livello di approccio fisico-mentale. Dopo i primi minuti di studio e di tensione, abbiamo preso le redini del gioco, limitando egregiamente le loro incursioni. La partita è stata abbastanza corretta ma a tratti maschia dove a mio avviso il direttore di gara ha sbagliato nella gestione dei cartellini, che in un’occasione in particolare non ha estratto il rosso ad un avversario.Sempre Nel primo tempo dopo un paio di occasioni abbastanza nitide non trasformate ,dai nostri attaccanti, abbiamo raggiunto il vantaggio intorno al 43’ minuto con Magrì che ha raccolto una palla su una respinta della difesa tirando dal limite dell’aria. Nella ripresa il tema non è cambiato e sulla falsa riga del primo tempo siamo riusciti a chiudere la partita, con il goal di Taddei al 75’ merito anche dei cambi che hanno apportato freschezza e benessere, entrando subito in partita determinati e concentrati a dimostrazione di una squadra coesa e determinata. Oggi il Palombara ha dimostrato il suo reale valore. Testa ora subito alla prossima gara»

Brictense – Civita Castellana 2-6

Città di Fiano – Castelnuovese 1-3

Classifica

Civita Castellana 50

Palombara 50

Castrum Monterotondo 45

Guidonia 34

Valle del Salto 34

Casperia 33

Castelnuovese 31

Città di Fiano 27

Cittaducale 26

Poggio San Lorenzo 26

Castel Madama 26

Real Gavignano Ponzano 20

Ginestra 17

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10

Brictense 7