Prima: Cittaducale e Gavignano, due pari dal sapore diverso. Valle del Salto e Casperia le imprese. I commenti

RIETI - Un buon weekend per le reatine del campionato di Prima categoria. I risultati del girone B sorridono a Casperia, vittoriosa contro la capolista Castrum Monterotondo, e Valle del Salto che espugna il campo del Palombara. Bene Ginestra e Poggio San Loreno nei due match tra reatine contro Alba Cittareale e Passo Corese. Gavignano e Cittaducale portano a casa un punto dalle sfide contro Castelnuovese e Castel Madama.

Risultati, marcatori e commenti (XVII)

Alba Cittareale - Poggio San Lorenzo 1-3

Ciogli (A), Boni, Attili, Di Carlo (P)

Poggio San Lorenzo fa suo lo scontro tutto reatino con l’Alba Cittareale. La squadra di mister Domenici torna a vincere subito con una buona prova in trasferta che regala i tre punti ai rossoblu. Cittareale resta ferma a 9 punti.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Era importante fare risultato e ci siamo riusciti, siamo scesi in campo con la mentalità giusta ed abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, si sono viste belle giocate ed abbiamo chiuso sul risultato di 3-0 a nostro favore, nel secondo tempo invece la squadra non ha giocato bene ed è scesa l'intensità, a quel punto i nostri avversari hanno creato varie occasioni da gol e sicuramente hanno giocato molto meglio di noi, su questo aspetto dobbiamo subito lavorare in settimana,le partite non durano 45 minuti. Domenica ci aspetta un altra partita e cercheremo di fare risultato per rimanere agganciati a ridosso delle prime in classifica»

Casperia - Castrum Monterotondo 2-1

Ubah, Bonifazi G. (C), Rosini (M)

Sorpresa Casperia che si riprende nella gara contro la capolista. Castrum Monterotondo battuto 2-1 con una convincente prova degli uomini di mister Capulli che creano tanto e meritano contro la prima della classe. Una vittoria che rilancia gli aspresi in classifica (26 punti).

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Complimenti a tutto il gruppo, ci siamo allenati molto bene in settimana preparandoci al meglio. Castrum è una squadra fortissima, ma la vittoria è stata strameritata. Nella ripresa abbiamo giocato in dieci ma guardando le occasioni il 2-1 ci sta anche stretto. Non abbiamo mai mollato dopo un periodo non semplice, i ragazzi hanno risposto alla grande. Domenica ci aspetta un’altra battaglia importante: se giochiamo come fatto contro Monterotondo riusciremo a conquistare altri tre punti»

Massimo Petrocchi, dirigente Casperia: «Una vittoria più che meritata considerando anche le tante occasioni create: potevamo ottenere un risultato più largo vista la grande prestazione di tutta la squadra: muscoli, idee e buona volontà coronano un successo di alto livello ottenuto contro una squadra che finora non aveva mai perso».

Palombara - Valle del Salto 1-4

Taddei (P), De Sanctis A., De Sanctis A., Ndoja, Anselmi (V)

Un altro risultato roboante è quello della gara tra Palombara e Valle del Salto vinta dagli ospiti 4-1. Prestazione in crescendo della squadra di mister Senneca che ferma la corsa del Palombara di mister Davide Colantoni. Valle del Salto conferma l’ottimo stato di forma e si porta a 25 punti in classifica.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Al contrario di altre occasioni abbiamo approcciato e gestito male la gara, esprimendo gioco a momenti alterni, e faticando molto nella fase di non possesso, e sulle palle inattive, merito anche della squadra avversaria (a cui rivolgo i miei complimenti) che ha dimostrato tutto il suo reale valore, anche se il passivo a mio avviso è bugiardo, considerato anche che il quarto gol (avvenuto nel recupero) è viziato da un calcio di rigore non dato a nostro favore da un arbitro che non è sicuramente privo di altri sbagli.

Per il futuro dovremo tornare a farci un bagno di umiltà. Rialzando subito la testa, e tornare a lavorare con costanza e spirito di sacrificio. La classifica rimane corta, il campionato è ancora lungo, e tutto può ancora accadere»

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Un’ottima gara con un’ottima prestazione dei ragazzi. Abbiamo approcciato al meglio creando da subito pericoli alla difesa avversaria. Tre punti contro una grandissima squadra come Palombara sono frutto di tanto lavoro, durante la pausa ci siamo messi sotto con buona volontà e la squadra sta migliorando partita dopo partita. Cerchiamo di proseguire come stiamo facendo nelle ultime prestazioni»

Castel Madama - Cittaducale 2-2

Mamang, Pirri

Punto importante per Cittaducale che ferma sul 2-2 il Castel Madama. Buona prestazione dei gialloblu che tornano a casa con un pareggio che continua a far muovere la classifica della matricola, adesso a quota 23 punti.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Su un campo difficile abbiamo conquistato un punto che ci va strettissimo visto la prestazione che hanno tirato fuori i ragazzi. Sono molto soddisfatto perché i ragazzi stanno acquisendo personalità e consapevolezza del loro valore»

Passo Corese - Ginestra 0-2

Tulli, Vittori

Ginestra espugna il Di Tommaso di Passo Corese battendo 2-0 i padroni di casa. Tra le due giovanissime formazioni ha la meglio quella di mister Tulli che fa suo uno scontro diretto importante e guadagna tre punti pesanti per la lotta salvezza.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Un risultato che ci complica la situazione, siamo in difficoltà e dobbiamo risolvere alcune cose in campo. In settimana dobbiamo lavorare per trovare la giusta predisposizione per affrontare al meglio le prossime gare»

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Vittoria importantissima per la classifica. Grazie a questi tre punti riusciamo ad avere un po’ di ossigeno guadagnando un po’ di terreno ma la strada è ancora lunga. Abbiamo fatto un’ottima gara, giocando il nostro calcio e prendendo fiducia. Questo atteggiamento ci servirà per affrontare le prossime difficili sfide, sperando magari di fare qualche punto»

Real Gavignano Ponzano - Castelnuovese 1-1

Migliorelli

Pareggio interno del Real Gavignano Ponzano contro la Castelnuovese. Al gol del vantaggio di Migliorelli, risponde il pareggio nel finale degli ospiti su calcio di rigore che beffa Gavignano. Il Real deve accontentarsi di un punto e sale a quota 19 in classifica.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Bella partita, giocata bene da ambo le parti anche se nonostante le molte occasioni avute da entrambe le formazioni meritavamo noi la vittoria, purtroppo abbiamo fatto l’errore di regalargli il rigore allo scadere che è valso il pareggio. Sono però soddisfatto dei miei ragazzi, siamo tornati sulla strada giusta e abbiamo un girone di ritorno da giocarci»

Brictense - Città di Fiano 3-4

Civita Castellana - Guidonia 2-1

Classifica

Castrum Monterotondo 42

Civita Castellana 41

Palombara 41

Guidonia 28

Castel Madama 26

Casperia 26

Valle del Salto 25

Cittaducale 23

Città di Fiano 23

Castelnuovese 22

Poggio San Lorenzo 22

Real Gavignano Ponzano 19

Ginestra 16

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4