Prima: orgoglio Valle del Salto, soddisfatto Cittaducale, luci e ombre Casperia. I commenti

RIETI - I tecnici del girone B di Prima categoria commentano la prima giornata di ritorno. Un fine settimana che ha visto sorridere Cittaducale, vittoriosa nello scontro con il Real Gavignano Ponzano. Soddisfatto il Valle del Salto dopo il pareggio contro la quotata Civita Castellana. Casperia deve accontentarsi di un punto a Ginestra. Si ferma il Poggio San Lorenzo contro un Palombara che punta alla vetta. Ancora ko Alba Cittareale e Passo Corese. Domani la Coppa Lazio.

Risultati, marcatori e commenti (XVI giornata)

Castelnuovese – Alba Cittareale 7-4

Diomande, Diomande, Diomande, Godoy M.

Pioggia di gol tra Castelnuovese e Alba Cittareale. Bene i padroni di casa all’inizio avanti subito di tre reti. Al rientro in campo dopo l’intervallo, arriva il quarto gol della Castelnuovese a cui risponde prepotentemente l’Alba che accorcia fino al 4-3. Nel finale gli errori difensivi degli ospiti fanno la differenza. Cittareale non riesce a muovere la classifica e resta a 9 punti.

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Partita giocata male all’inizio da noi, con tre gol subiti in pochi minuti. Abbiamo provato a rimetterla sui binari giusti rientrando in campo dopo l’intervallo, abbiamo subito il quarto gol per poi accorciare sul 4-3. Errori difensivi ci hanno poi condannato nel finale. Abbiamo giocato a sprazzi, bene solamente in quella frazione in cui abbiamo trovato tre reti. Proveremo a salvarci in qualsiasi modo»

Ginestra – Casperia 1-1

Falchetti (G), Ubah (C)

Termina 1-1 lo scontro tutto sabino tra Ginestra e Casperia. Al vantaggio ospite di Ubah, risponde falchetti nel primo tempo. Casperia ci prova nella ripresa ma non riesce ad esprimere il suo calcio e deve accontentarsi di un punto. Gli aspresi salgono a 23 punti in classifica, Ginestra a 13.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Su un campo stretto dove è difficile giocare per le dimensioni, abbiamo fatto un buon primo tempo con occasioni per chiudere la gara subito non sfruttate. Così prendiamo gol su una bella azione loro prima dell’intervallo. Nella ripresa loro si sono chiusi bene, noi abbiamo giocato male ma abbiamo comunque avuto occasioni migliori. Avremmo meritato la vittoria. Domenica affronteremo la capolista cercando di trovare la giusta prestazione e anche un pizzico di fortuna, cosa che ci manca da qualche settimana»

Cittaducale – Real Gavignano Ponzano 3-0

Picchi, Picchi, Papo

Cittaducale fa suo lo scontro tra matricole contro il Real Gavignano Ponzano. 3-0 il finale del San Francesco con doppietta del nuovo arrivato Picchi e rete di Papò. Gara in salita per gli ospiti costretti a giocare buona parte della partita in inferiorità numerica per un’espulsione per proteste. Altra sconfitta per Gavignano nell’anno nuovo, Cittaducale sale a 22 punti in classifica.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Sono molto soddisfatto della prestazione perché era una partita molto sentita dai ragazzi. Ci aspetta una difficile trasferta a Castel Madama ma sono certo che ci faremo trovare pronti»

Marco Gallassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Su un campo difficile anche per le condizioni, abbiamo giocato alla pari per 45 minuti. Facciamo i complimenti a Cittaducale che ci ha creduto lottando su ogni pallone, senza l’espulsione per proteste (sulla quale bisognerebbe riflettere per evitare di compromettere le partite) non sarebbe finita così, un plauso ai ragazzi che si sono impegnati dando tutto fino alla fine. Adesso testa alle prossime due partite in casa, in coppa e in campionato, dove proveremo a tornare alla vittoria»

Valle del Salto – Civita Castellana 1-1

Ranieri

Pareggio interno importante del Valle del Salto che ferma il Civita Castellana. I padroni di casa sfiorano il colpaccio ma non riescono a sfruttare diverse occasioni che avrebbero portato alla causa tre punti prestigiosi.

Con questo pareggio Valle del Salto sale comunque in classifica a quota 22.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Una buonissima gara da parte nostra. Una prestazione di livello contro quella che a mio parere è la squadra più forte del nostro girone. Gara che potevamo anche portare a casa guardando al computo delle occasioni, non siamo riusciti a chiuderla con cinismo in alcune circostanze. Questo è uno step di crescita per noi. Gare così ci servono, portiamo a casa un punto che fa comodo per la classifica»

Guidonia – Passo Corese 4-1

Melilli

Il Passo Corese non riesce a rialzarsi e cade anche sul campo del Guidonia. La giovane formazione coresina cresce, gioca bene ma non può nulla contro la quotata squadra romana. I sabini restano a 11 punti.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Partita bella, ben giocata da entrambe le squadre. La nostra giovinezza ci unisce spesso, veniamo puniti su errori individuali, ma la squadra è viva, risponde e ogni settimana provo a dare qualcosa in più ai ragazzi. Stiamo crescendo, al di là dei risultati»

Poggio San Lorenzo – Palombara 0-4

Fieni, Lucivero, Cupelli, autogol

Primo ko per mister Domenici sulla panchina del Poggio San Lorenzo contro il Palombara di mister Davide Colantoni. 4-0 finale che consegna agli ospiti tre punti importanti che tengono accesa la lotta per la vetta. Interrotta la striscia di risultati utili del Poggio San Lorenzo che resta a 19 punti.

Emiliano Chiappalone, tecnico Poggio San Lorenzo: «A differenza delle ultime partite abbiamo avuto un approccio diverso, poco reattivi e con poca cattiveria agonistica, l'espulsione di Fusacchia dopo pochi minuti del primo tempo ha poi condizionato il prosieguo della partita, abbiamo creato poco e vittoria meritata per Palombara, che ha sfruttato quasi tutte le occasioni che sono capitate. Da oggi si pensa alla prossima partita che ci vede impegnati in trasferta contro Alba Cittareale, cercheremo di fare risultato, e soprattutto ritrovare il giusto atteggiamento.»

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Inizio con il fare i complimenti ai miei ragazzi, perché la sfida risultava essere veramente difficile e dal risultato quasi proibitivo, sia considerata la caratura della squadra avversaria, che nel mercato di dicembre si è rafforzata notevolmente, sia per le condizioni che ci hanno visto privati di ben 9 giocatori e di arrivare allo scontro con gli uomini contati. Malgrado tutto ciò la squadra ha sfoggiato una prestazione eccelsa, facendo dal primo momento la gara, e concedendo poco o nulla alla squadra avversaria. Dopo aver sbloccato la gara con una bellissima punizione di Fieni, al 20’ minuto, abbiamo trovato la via del goal con Lucifero dopo una bella giocata corale ad inizio ripresa, prima di siglare il terzo goal su una loro deviazione e il quarto goal intorno al 60’con Cupelli. Da lì in poi siamo stati bravi a gestire il risultato, considerando anche l’inferiorità numerica degli avversari. Adesso testa subito alla prossima, dove ci sarà bisogno di un’altra prestazione sopra le righe contro un altro avversario forte e temibile come il valle del salto che sembra aver ritrovato la giusta quadra»

Castrum Monterotondo – Brictense 3-2

Città di Fiano – Castel Madama 1-1

Classifica

Castrum Monterotondo 42

Palombara 41

Civita Castellana 38

Guidonia 28

Castel Madama 25

Casperia 23

Valle del Salto 22

Cittaducale 22

Castelnuovese 21

Città di Fiano 20

Poggio San Lorenzo 19

Real Gavignano Ponzano 18

Ginestra 13

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4