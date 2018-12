LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ultimo aggiornamento: 14:47

RIETI - Rieti e Paganese si affrontano allo Scopigno in un match decisivo per le rispettive classifiche. Confermata la formazione del Rieti con Gualtieri al posto di Gigli. La novità è Costa tra i pali al posto di Chastre. Confermata invece per undici undicesimi la formazione pronosticata alla vigilia per la Paganese, che schiera un 3-5-2. Da segnalare la scarsa presenza di pubblico allo Scopigno, con i tifosi pronti a contestare ancora la società.Costa, Gallifuoco, Palma, Maistro, Dabo, Vasileiou, Gualtieri, Diarra, Konate, Delli Carri, Gondo. All. ChéuSantopadre, Tazza, Della Corte, Nacci, Cappiello, Scarpa, Garofalo, Carotenuto, Diop, Gori, Cesaretti. All. De Sanzio11'- Paganese in vantaggio. Dal dischetto Cesaretti non perdona e fa 0-1 per gli ospiti10'- Calcio di rigore per la Paganese. Uscita in ritardo di Costa che travolge Carotenuto.6'- Partita equilibrata in questi primi minuti allo Scopigno. Subito avvio aggressivo per la Paganese, con il Rieti che però prende subito le misure1’- Iniziata la partita allo Scopigno. Bello il minuto di raccoglimento in memoria di Stefano Colasanti. Rieti in classica maglia amarantoceleste, Paganese in maglia bianca con finiture blu.