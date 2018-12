© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti contro Paganese, si salvi chi può. Un incontro sulla carta tutt’altro che proibitivo per gli amarantocelesti, ma molto molto insidioso vista l’abitudine degli azzurrostellati di combattere ogni anno per mantenere la categoria e di sapersi esaltare nei momenti di estrema difficoltà (la salvezza in extremis dell’anno scorso ci insegna qualcosa).Ma facciamo un focus sull’avversario di turno del Rieti. Dati a dir poco raccapriccianti… e sarebbe pure un complimento. Con quello zero sulla casella delle vittorie è l’unica squadra nel panorama internazionale (prendendo come riferimento le prime tre leghe dei cinque maggiori campionati d’Europa) a non aver ancora vinto in campionato. Solo 4 punti in classifica, frutto di 4 pareggi, due racimolati in casa e due fuori.E non è tutto: il dato dei 33 gol incassati è da matita rossa, anzi bordò. In Italia nessuna squadra ha subito così tanto, tutt’al più in sole 13 giornate. Se allarghiamo il bacino nel panorama internazionale c’è qualche compagine che ha incassato tanti gol (ad esempio nella seconda e terza liga inglese e nella terza liga tedesca, ma non possiamo prenderlo come riferimento perché hanno giocato molte più partite in campionato).Finita qui, no c’è dell’altro. L’ultima vittoria della Paganese è datata 26 maggio, più di sei mesi fa, nello spareggio playout con il Racing Fondi e, addirittura, l’ultima vittoria fuori casa è di otto mesi fa, sempre contro il Racing Fondi, questa volta in campionato con quel pazzo 4-5 finale dell’8 aprile. Mettendo insieme tutte le partite è da 15 giornate (Coppa Italia compresa) che la squadra campana non vince.Il miglior marcatore degli ospiti è Giacomo Parigi con 4 gol ma da tenere d’occhio è il sempreverde Francesco Scarpa (3 reti in stagione), che nonostante i prossimi 40 anni, fa sempre la differenza e domenica con un suo calcio di punizione (vero e proprio marchio di fabbrica) ha regalato il pareggio ai suoi contro la Vibonese. Nota negativa sin qui Christian Cesaretti, il giocatore di maggior talento che ancora non si è sbloccato in campionato.L’allenatore è il 46enne Fabio De Sanzo, che ha preso il posto dell’esonerato Luca Fusco a partire dalla 12° giornata. Non sarà della partita il difensore Luca Piana, squalificato per una giornata per recidività in ammonizione.Per trovare i precedenti tra le due formazioni bisogna andare indietro di 12 anni; nei due confronti sorrise il Rieti. Era il campionato di serie C2, girone B, stagione 2006-2007. Il dopo Sergio Pirozzi in panchina è Giuseppe Ferazzoli prima e Roberto Borrello poi, per poi tornare su Ferazzoli. All’andata a Pagani (29 ottobre 2006) finì 1-1, al ritorno allo ‘Scopigno’ (13 marzo 2007) si impose il Rieti 3-1. Ma alla fine dell’anno la Paganese salì in serie C1 dopo la vittoria in finale playoff contro la Reggiana e i laziali retrocessero in serie D dopo il doppio confronto con la Carrarese.Gli amarantocelesti saranno pronti a fare gli scongiuri.