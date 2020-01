RIETI - Queste le decisoni del giudice sportivo in merito alle quattro gare di recupero del campionato di Seconda categoria che si sono disputate lo scorso fine settimana. Mano pesante verso il Monte Sab Giovanni che dopoil pareggio interno per 2-2 contro Torri in Sabina perde ben tre giocatori per due turni. Di seguito tutte le altre decisioni del comunicato ufficiale.



Seconda categoria. Squalfica fino al 31 gennaio a Massimiliano Mei (massaggiatore Monte San Giovanni) “perchè a fine gara chiedeva all'arbitro di non menzionare l'espulsione nel referto di gara dei propri calciatori”, due gare a Riccardo De Angelis, Elimiano Tommasi e Gianluca Mei (Monte San Giovanni), una giornata a Mattia Nobili (Casperia), Fabio Santus, Valerio Uccellini e Marco Ambrogi (Moricone), Emanuele Ferraioli (Torri in Sabina), Dimitri Gatti (Selci). © RIPRODUZIONE RISERVATA