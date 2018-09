IL PROGRAMMA

LE CONVOCAZIONI

Under 17

Under 15

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa di conoscere il primo sfidante della Berretti che inizierà il campionato il 29 settembre, le altre due formazioni impegnate nei campionati giovanili nazionali del Rierti domani saranno impegnate a Pistoia per la terza giornata dell’Under 17 e Under 15 di serie C.Le due formazioni reatine arrivano a questo appuntamento in terra toscana con umore e motivazioni completamente diverse: se da una parte i ragazzi Mirko Pagliarini vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nell’esordio casalingo con il Città di Pontedera domenica scorsa al Gudini, l’Under 15 di Marco Ciarimboli cercherà di buttarsi alle spalle questo difficile esordio dove gli amarantocelesti hanno registrato due pesanti sconfitte.Per Pagliarini infatti quella contro gli arancioni toscani, reduci da un pareggio e una vittoria, è una sorta prova del nove: dopo la sconfitta all’esordio stagionale ad Arezzo, la squadra reatina davanti al proprio pubblico nella seconda gara del torneo ha fornito una prestazione convincente trascinata da Davide Principi, autore di una pregevole tripletta.Diverso il discorso per i ragazzi dell’Under 15 che stanno riscontrando notevoli difficoltà legate soprattutto al ritardo di preparazione: in due gare la squadra di Ciarimboli ha incassato 12 gol e ne ha realizzati 2 e domani dovranno affrontare una Pistosiese a punteggio pieno. La dirigenza comunque aveva messo in preventivo che l’avvio sarebbe stato difficile e in questi giorni sta cercando di completare la rosa con elementi che potranno servire alla causa nelle prossime settimane, intanto domani a Pistoia saranno tutti disponibili tranne Carmine Masella espulso domenica scorsa.Questo pomeriggio alla ex Scia ci sarà anche un’amichevole tra la Berretti del Rieti e i Juniores regionali dell’Alba Sant’Elia.«Sull’Under 15 siamo un po’ più in difficoltà – commenta il responsabile del settore giovanile del Rieti Giancarlo Mancini – Purtroppo siamo partiti tardi con una rosa non ancora al completo, ma il ritardo di preparazione si nota in campo sia dal punto di vista fisico che dal non perfetto funzionamento di alcuni meccanismi: con il poco tempo a disposizione non può essere altrimenti, comunque tecnico e ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro e i miglioramenti si vedranno consideriamo che in questo avvio di stagione abbiamo incontrato società tra le più attrezzate del girone. Per quanto riguarda l’Under 17 mi auguro di continuare a vedere i miglioramenti registrati in questi ultimi giorni».Under 15: Pistoiese – Rieti.ore 12.00 Campo Sportivo ‘Frascari’.Under 17: Pistoiese – Rieti ore 14.30 Campo Sportivo Pistoia Ovest ‘B’.: Dennis Conti, Lorenzo Aceti, Raffaele Vangone, Cristian Celesti, Nicolas Nallo, Fabio Bezzi, Renato Renzi, Marco Polidori, Valerio Bonis, Cristian Esposito, Gianluca Andreani, Antony Ferraro, Luca Polidori, Ludovico Colamedici, Valerio Bernardini, Alessandro Pastore, Davide Principi e Leonardo Bonifazi.: Federico Paris, Mattia Mostarda, Gabriele Ilarità, Daniele Duina, Mattia Boncompagno, Tommaso Spera, Alessandro Conti, Alessandro Pirozzi, Alessio De Angelis, Alessandro Grilli, Carmine D’Avanzo, Simone Fiore, Elia Nunzi, Alessandro Marini, Valerio Di Marco, Giordano Paris, Fabio Andreoni, Emanuele Giovannelli, Manuele D’Acunto.